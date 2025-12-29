Рейтинг@Mail.ru
Участников нападения на псковских десантников внесли в список террористов
17:02 29.12.2025
Участников нападения на псковских десантников внесли в список террористов
Участников нападения на псковских десантников внесли в список террористов
Трое участников нападения на псковских десантников в Чечне в 2000 году внесены в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте... РИА Новости, 29.12.2025
происшествия
россия, шелковской район, кашкадарьинская область, шамиль басаев, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Шелковской район, Кашкадарьинская область, Шамиль Басаев, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Трое участников нападения на псковских десантников в Чечне в 2000 году внесены в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Мурзагишиев Рустам Айнодинович*, (Марзагишиев Рустам Айнодинович), 24 июля 1976 года рождения, станица Шелковская Шелковского района Грозненской области... Шукуров Илхом Ибрагимович*, 6 декабря 1976 года рождения, город Карши Кашкадарьинской области Республики Узбекистан... Савченко Чингиз Александрович*, 12 июля 1979 года рождения, город Мариуполь Донецкой области Украины", - говорится в перечне.
Задержание участников нападения на псковских десантников в Чечне - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
ФСБ показала задержание причастных к нападению на псковских десантников
4 декабря, 10:47
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
В начале декабря в ЦОС ФСБ РФ сообщили, что арестованы еще трое участников нападения на псковских десантников в Чечне в 2000 году, среди них - украинский военнослужащий. Уточнялось, что Савченко был задержан в Смоленской области, остальные двое - в Карачаево-Черкесии и Татарстане. Все трое арестованы, им предъявлены обвинения по статьям 209 УК РФ (бандитизм), 279 УК РФ (вооруженный мятеж), 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащего).
Псковские десантники погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков Шамиля Басаева и Хаттаба. Это один из самых трагических эпизодов контртеррористических операций на Северном Кавказе 1999-2000 годов.
Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 военнослужащих 6-й роты, заняв господствующую высоту, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тысячи человек. В результате боя погибли 84 десантника.
За мужество 22 десантникам было присвоено звание Героя России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно.
* Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
Путин напомнил о мужестве псковских десантников в 25-ю годовщину их подвига
1 марта, 13:26
Путин напомнил о мужестве псковских десантников в 25-ю годовщину их подвига
1 марта, 13:26
 
Россия, Шелковской район, Кашкадарьинская область, Шамиль Басаев, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
 
 
