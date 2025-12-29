Рейтинг@Mail.ru
В Тегеране прошли протесты на фоне падения курса местной валюты - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:18 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/tegeran-2065471212.html
В Тегеране прошли протесты на фоне падения курса местной валюты
В Тегеране прошли протесты на фоне падения курса местной валюты - РИА Новости, 29.12.2025
В Тегеране прошли протесты на фоне падения курса местной валюты
Протесты прошли в столице Ирана на фоне падения стоимости местной валюты – иранского риала, передает иранское агентство Fars. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T17:18:00+03:00
2025-12-29T17:18:00+03:00
в мире
тегеран (город)
иран
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047530210_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_1e60b43598fab359b7e07af0a6840be7.jpg
https://ria.ru/20251227/iran-2065111985.html
https://ria.ru/20251224/iran-2064449626.html
тегеран (город)
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047530210_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_77e4cce8f186d6cb66b2d6fb581401ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тегеран (город), иран, сша
В мире, Тегеран (город), Иран, США
В Тегеране прошли протесты на фоне падения курса местной валюты

Fars: в Тегеране прошли протесты на фоне падения курса местной валюты

© AP Photo / Vahid SalemiШествие в Тегеране
Шествие в Тегеране - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Шествие в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 29 дек – РИА Новости. Протесты прошли в столице Ирана на фоне падения стоимости местной валюты – иранского риала, передает иранское агентство Fars.
"Курс доллара, переваливший за 140 тысяч томанов (1 миллион 400 тысяч риалов), а также растущее давление на состояние бизнесменов привели к двум местным протестным акциям в центре Тегерана", - говорится в сообщении.
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Иран находится в состоянии тотальной войны с Западом, заявил Пезешкиан
27 декабря, 22:26
Отмечается, что эти акции могут стать новым подспорьем для деятельности протестных ячеек в Иране.
Согласно Fars, за последние два дня группы торговцев и бизнесменов собирались в торговом центре Чахарсу и на улице Лалезар в Тегеране. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. Также, агентство Fars со ссылкой на очевидцев, сообщает, что среди протестующих, которых было около 200 человек, появились группы по 5-10 человек, скандирующих лозунги, "выходящими за рамки экономических требований".
Одновременно с протестами, как передает Fars, лидер Организации моджахедов иранского народа Марьям Раджави (организация известна своими связями с США, Израилем, а также проведением ряда террористических актов в Иране) призвала "организовать цепь протестов". Согласно Fars, целью этих лозунгов и расшатывания социальной ситуации в Иране является достижение политической нестабильности.
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Глава МИД Ирана призвал США не обманывать мир словами о протянутой руке
24 декабря, 19:01
 
В миреТегеран (город)ИранСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала