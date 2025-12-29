https://ria.ru/20251229/tank-2065399252.html
Минобороны показало кадры уничтожения танка Abrams у Красноармейска
Минобороны показало кадры уничтожения танка Abrams у Красноармейска
Минобороны показало кадры уничтожения танка Abrams у Красноармейска
Минобороны РФ показало уничтожение танка Abrams американского производства серией ударов дронами западнее Красноармейска в ДНР. РИА Новости, 29.12.2025
Уничтожение танка Abrams вблизи Красноармейска
Минобороны РФ показало уничтожение танка Abrams американского производства серией ударов дронами западнее Красноармейска в ДНР. Уточняется, что танк уничтожили расчёты центра "Рубикон" и 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Бойцы "Рубикона" и псковские десантники в ходе разведки на одной из дорог к западу от Красноармейска обнаружили обездвиженный танк ВСУ M1A1 Abrams американского производства.
Минобороны показало кадры уничтожения танка Abrams у Красноармейска
МО РФ показало кадры уничтожения дронами танка Abrams западнее Красноармейска