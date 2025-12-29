Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
13:19 29.12.2025
Минобороны показало кадры уничтожения танка Abrams у Красноармейска
Минобороны показало кадры уничтожения танка Abrams у Красноармейска
Минобороны РФ показало уничтожение танка Abrams американского производства серией ударов дронами западнее Красноармейска в ДНР. РИА Новости, 29.12.2025
Новости
Минобороны РФ показало уничтожение танка Abrams американского производства серией ударов дронами западнее Красноармейска в ДНР. Уточняется, что танк уничтожили расчёты центра "Рубикон" и 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Бойцы "Рубикона" и псковские десантники в ходе разведки на одной из дорог к западу от Красноармейска обнаружили обездвиженный танк ВСУ M1A1 Abrams американского производства.
красноармейск, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Безопасность
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Минобороны РФ показало уничтожение танка Abrams американского производства серией ударов дронами западнее Красноармейска в ДНР.
Уточняется, что танк уничтожили расчёты центра "Рубикон" и 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Бойцы "Рубикона" и псковские десантники в ходе разведки на одной из дорог к западу от Красноармейска обнаружили обездвиженный танк ВСУ M1A1 Abrams американского производства.
"Серией ударов операторов дронов-"камикадзе" танк украинских боевиков был уничтожен: средствами объективного контроля наблюдалось возгорание боевой машины после прямых попаданий БпЛА. Уничтожение американского танка ВСУ стало возможным благодаря совместной боевой работе расчетов FPV-дронов "Рубикона" и подразделений Войск беспилотных систем из состава Псковского соединения ВДВ", - рассказали в МО РФ.
На опубликованных кадрах видно, как дроны подбираются к защищённому танку и наносят ему поражение. Также демонстрируются кадры, где видно, как горит уничтоженная бронетехника.
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииБезопасность
 
 
