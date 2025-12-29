Матушкин и депутаты Тамбовской облдумы привезли подарки в два учреждения

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин и депутаты посетили два социальных учреждения региона, подарки получили областные дом ребенка и дом-интернат для ветеранов войны и труда, сообщает пресс-служба регпарламента.

Воспитанники подшефного областного дома ребенка получили от депутатов угощения и новогодние подарки.

"Развивающие игры, игрушки для зимних забав, лыжи — все это будет радовать детей на занятиях и прогулках. И, конечно же, для малышей подготовили сладкие подарки. Привезенным гостинцам ребятишки очень обрадовались, с интересом рассматривали красочные сундучки с конфетами и коробки с играми", – указано в сообщении пресс-службы.

Матушкин отметил, что дружба регионального парламента с детским учреждением продолжается почти 15 лет.

"За эти годы дом ребенка преобразился, стал намного краше. Сотрудники окружают малышей заботой, щедро дарят им тепло своих сердец. Мы тоже регулярно приезжаем сюда, бываем на всех праздниках, обязательно привозим подарки ребятишкам, чтобы порадовать их. Также помогаем, чем можем, дому ребенка в решении насущных вопросов", – приводит пресс-служба облдумы слова Матушкина.

Он пожелал сотрудникам учреждения и воспитанникам счастья, крепкого здоровья, исполнения заветных желаний, а детям – обрести любящие семьи.

"Очень радует, что ежегодно около 40 ребят устраиваются в семьи", – подчеркнул Матушкин.

Директор дома ребенка Галина Головлева поблагодарила депутатов за постоянное внимание и поддержку учреждения, за заботу о воспитанниках. Она отметила, что дети любят, когда приезжают гости, всегда готовятся к этим встречам. Вот и сегодня малыши рассказали депутатам новогодние стихи.

"Ни один праздник у нас не проходит без участия депутатов. Сегодня они вновь привезли подарки. Малыши всегда рады получать подарки, а наши дети — особенно, ведь они, как правило, не избалованы вниманием и заботой родителей. И наша задача — здесь, в доме ребенка, их отогреть, подарить им как можно больше радости, устроить в любящую семью. В течение года уже 36 детей нашли любящих родителей", – рассказала Головлева.

Также депутаты во главе с Матушкиным поздравили сотрудников Тамбовского дома-интерната для ветеранов войны и труда и их подопечных с наступающими праздниками. Отмечается, что этой традиции уже много лет, и такие визиты не обходятся без подарков.