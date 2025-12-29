"Яндекс" назвал оптимальное время для заказа такси в Новый год

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Пик спроса на такси в новогоднюю ночь в России приходится на время с 00.00 до 01.00 по местному времени, а выгоднее всего заказывать такси до 20.00 и с 22.00 до 23.00, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса "Яндекс Go".

"В новогоднюю ночь спрос на такси - самый высокий в году. Нагрузка на сервис достигает максимума, а число заказов может превышать показатели других пиковых праздничных периодов. В такие моменты автоматически включается повышающий коэффициент, который временно влияет на стоимость поездок", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что 31 декабря уехать на такси выгоднее всего до 20.00, а также в период с 22.00 до 23.00, далее спрос переходит к пиковым значениям и начинает спад в районе трех часов ночи. "Повышенный спрос держится всю ночь, до 5–6 утра. В 3–4 часа ночи ситуация немного стабилизируется: ажиотаж снижается, появляется больше свободных водителей", - пояснили в " Яндексе ".

Там подчеркнули, что 1 января спрос держится на уровне выше обычного почти весь день, но выгодным может быть отрезок с 8 до 10 часов утра, а также вечернее время после 15-16 часов.