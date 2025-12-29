Путин подписал закон о региональной квоте для самозанятых таксистов

Принятым законом вводится региональная квота в размере 25% для личных транспортных средств самозанятых таксистов, не соответствующих уровню локализации. Предусматривается, что обязанность использовать только транспортные средства, которые находятся в региональном реестре такси до 1 января 2033 года, соответствующие требованиям локализации, не будет распространяться на таксистов-частников. Добавляется, что уполномоченные органы ежеквартально не позднее первого числа третьего месяца квартала должны размещать на своих официальных интернет-сайтах информацию о нераспределенном объеме квоты.