Путин подписал закон о региональной квоте для самозанятых таксистов - РИА Новости, 29.12.2025
11:44 29.12.2025
Путин подписал закон о региональной квоте для самозанятых таксистов
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении 25%-ной региональной квоты для личных автомобилей самозанятых таксистов, не соответствующих... РИА Новости, 29.12.2025
общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, госдума рф
Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Госдума РФ
Путин подписал закон о региональной квоте для самозанятых таксистов

Путин подписал закон о квоте для такси, не соответствующих уровню локализации

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль такси
Автомобиль такси - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль такси. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении 25%-ной региональной квоты для личных автомобилей самозанятых таксистов, не соответствующих требованиям локализации, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Принятым законом вводится региональная квота в размере 25% для личных транспортных средств самозанятых таксистов, не соответствующих уровню локализации. Предусматривается, что обязанность использовать только транспортные средства, которые находятся в региональном реестре такси до 1 января 2033 года, соответствующие требованиям локализации, не будет распространяться на таксистов-частников. Добавляется, что уполномоченные органы ежеквартально не позднее первого числа третьего месяца квартала должны размещать на своих официальных интернет-сайтах информацию о нераспределенном объеме квоты.
Автомобили - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Путин подписал закон о локализации такси
23 мая, 15:00
Документом также меняется правило выдачи разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси таким образом, что самозанятые таксисты смогут работать в любом регионе России, а не только по месту регистрации.
Также для ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей предусматривается переходный период до 1 марта 2030 года для включения автомобилей в региональный реестр такси. С указанной даты в реестр будут попадать только автомобили российской сборки, соответствующие требованиям локализации. Ранее исключение было сделано для Калининградской области, Сибири и Дальнего Востока. Сам закон о локализации автомобилей для такси вступит в силу в России 1 марта 2026 года.
Кроме того, законом устанавливается обязательное требование наличия сертифицированного детского кресла при перевозке детей.
Как ранее рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев, введение квоты 25% для личных автомобилей, не соответствующих требованиям локализации, позволит сохранить в "легальном поле" сотни тысяч самозанятых. Парламентарий подчеркивал, что это не отмена требований локализации, а разумный переходный период, который даст время на плановое обновление парка.
В конце мая президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливаются требования к уровню локализации автомобилей, используемых в такси. Закон заработает с 1 марта 2026 года. При этом требования к машинам такси по локализации не будут применяться к автомобилям, внесенным в региональные реестры до этой даты, и на них можно будет работать и после вступления закона в силу.
Младенец в автомобиле - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Путин подписал закон о штрафах за нарушение требований к перевозке детей
Вчера, 09:00
 
ОбществоРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
