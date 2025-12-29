https://ria.ru/20251229/tajvan-2065274861.html
Минобороны Тайваня осудило учения армии Китая вокруг острова
Тайвань осуждает и выступает против масштабных учений Народно-освободительной армии Китая вокруг острова, заявили в понедельник в оборонном ведомстве Тайваня. РИА Новости, 29.12.2025
ПЕКИН, 29 дек - РИА Новости. Тайвань осуждает и выступает против масштабных учений Народно-освободительной армии Китая вокруг острова, заявили в понедельник в оборонном ведомстве Тайваня.
Ранее сообщалось, что Народно-освободительная армия Китая
30 декабря проведет вокруг Тайваня
масштабные военные учения с боевыми стрельбами "Миссия справедливости-2025", в которых задействуют сухопутные и ракетные войска, ВМС и ВВС Восточной зоны боевого командования НОАК
.
"Мы решительно осуждаем иррациональные провокации КНР и выступаем против действий НОАК, подрывающих региональный мир", - говорится в заявлении в официальном аккаунте ведомства в соцсети X.
Отмечается, что на Тайване проводятся учения быстрого реагирования, а вооруженные силы приведены в состояние повышенной готовности для защиты острова.
Пекин
считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.