Рейтинг@Mail.ru
Минобороны Тайваня осудило учения армии Китая вокруг острова - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:40 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/tajvan-2065274861.html
Минобороны Тайваня осудило учения армии Китая вокруг острова
Минобороны Тайваня осудило учения армии Китая вокруг острова - РИА Новости, 29.12.2025
Минобороны Тайваня осудило учения армии Китая вокруг острова
Тайвань осуждает и выступает против масштабных учений Народно-освободительной армии Китая вокруг острова, заявили в понедельник в оборонном ведомстве Тайваня. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T05:40:00+03:00
2025-12-29T05:40:00+03:00
в мире
китай
тайвань
пекин
народно-освободительная армия китая
ноак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805237665_0:0:2002:1127_1920x0_80_0_0_6979baab8ebfbf877f11732e907ae6c9.jpg
https://ria.ru/20251229/kitay-2065272342.html
https://ria.ru/20251228/ssha-2065174189.html
китай
тайвань
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805237665_222:0:2002:1335_1920x0_80_0_0_1ffbadc3f8ac0fba88c3dcbf8757dea6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, тайвань, пекин, народно-освободительная армия китая, ноак
В мире, Китай, Тайвань, Пекин, Народно-освободительная армия Китая, НОАК
Минобороны Тайваня осудило учения армии Китая вокруг острова

Тайвань выступил против масштабных учений НОАК вокруг острова

© AP Photo / Taiwan Presidential Office/Shioro LeeЛичный состав ВМС Тайваня на военном корабле
Личный состав ВМС Тайваня на военном корабле - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Taiwan Presidential Office/Shioro Lee
Личный состав ВМС Тайваня на военном корабле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 29 дек - РИА Новости. Тайвань осуждает и выступает против масштабных учений Народно-освободительной армии Китая вокруг острова, заявили в понедельник в оборонном ведомстве Тайваня.
Ранее сообщалось, что Народно-освободительная армия Китая 30 декабря проведет вокруг Тайваня масштабные военные учения с боевыми стрельбами "Миссия справедливости-2025", в которых задействуют сухопутные и ракетные войска, ВМС и ВВС Восточной зоны боевого командования НОАК.
Корабли КНР - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
НОАК назвала учения вокруг Тайваня серьезным предупреждением сепаратистам
05:01
"Мы решительно осуждаем иррациональные провокации КНР и выступаем против действий НОАК, подрывающих региональный мир", - говорится в заявлении в официальном аккаунте ведомства в соцсети X.
Отмечается, что на Тайване проводятся учения быстрого реагирования, а вооруженные силы приведены в состояние повышенной готовности для защиты острова.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
США не смогут сдержать КНР продажей оружия Тайваню, заявили в посольстве
Вчера, 14:10
 
В миреКитайТайваньПекинНародно-освободительная армия КитаяНОАК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала