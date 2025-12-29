Рейтинг@Mail.ru
Народный фронт передал на СВО 140 транспортных средств - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
17:36 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/svo-2065476904.html
Народный фронт передал на СВО 140 транспортных средств
Народный фронт передал на СВО 140 транспортных средств - РИА Новости, 29.12.2025
Народный фронт передал на СВО 140 транспортных средств
Народный фронт по поручению первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова передал военнослужащим на СВО 140 транспортных средств, сообщили... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T17:36:00+03:00
2025-12-29T17:36:00+03:00
надежные люди
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985786055_0:181:3163:1960_1920x0_80_0_0_ac0db6959d9f9c5955c980df77bdc212.jpg
https://ria.ru/20251229/sk-2065416247.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985786055_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_b7bcc44846d1a92894700025d19cecab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия
Надежные люди, Россия
Народный фронт передал на СВО 140 транспортных средств

Народный фронт передал 140 транспортных средств бойцам на СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Народный фронт по поручению первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова передал военнослужащим на СВО 140 транспортных средств, сообщили в пресс-службе Народного фронта.
"Народный фронт в рамках исполнения поручения первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова передал военнослужащим, участвующим в СВО, новую крупную партию из 140 транспортных средств. Среди них автомобили, в том числе бронированные, багги, бензиновые и электрические мотоциклы, они помогут более 100 подразделениям выполнять боевые задачи в самых горячих точках проведения спецоперации. Вручение прошло в Ростовской области", - рассказали в пресс-службе.
Как отметили в Народном фронте, такие поставки идут уже третий год, за это время военнослужащие получили более 6 тысяч транспортных средств.
"Автомобили оборудованы защитными системами, противоосколочными одеялами, которые делают машины более живучими в боевых условиях, сохраняют жизни и здоровье водителей и пассажиров. И конечно мы положили в каждый из них массу полезных подарков для того, чтобы поздравить бойцов с Новым годом", - цитируют в пресс-службе представителя Народного фронта Анатолия Чернышова.
С 2022 года Народный фронт помогает бойцам в зоне спецоперации и мирным жителям новых и приграничных регионов. Он систематизирует и масштабирует деятельность военкоров, блогеров и известных людей, собирает пожертвования граждан, закупает дефицитные на передовой товары, предоставляет складские помещения и оказывает информационную поддержку, организует логистические цепочки, помогает в обеспечении безопасности финансовых проводок.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
СК передал 700 килограммов гуманитарной помощи детям и бойцам в зоне СВО
Вчера, 14:30
 
Надежные людиРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала