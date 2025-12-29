Народный фронт передал на СВО 140 транспортных средств

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Народный фронт по поручению первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова передал военнослужащим на СВО 140 транспортных средств, сообщили в пресс-службе Народного фронта.

"Народный фронт в рамках исполнения поручения первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова передал военнослужащим, участвующим в СВО, новую крупную партию из 140 транспортных средств. Среди них автомобили, в том числе бронированные, багги, бензиновые и электрические мотоциклы, они помогут более 100 подразделениям выполнять боевые задачи в самых горячих точках проведения спецоперации. Вручение прошло в Ростовской области", - рассказали в пресс-службе.

Как отметили в Народном фронте, такие поставки идут уже третий год, за это время военнослужащие получили более 6 тысяч транспортных средств.

"Автомобили оборудованы защитными системами, противоосколочными одеялами, которые делают машины более живучими в боевых условиях, сохраняют жизни и здоровье водителей и пассажиров. И конечно мы положили в каждый из них массу полезных подарков для того, чтобы поздравить бойцов с Новым годом", - цитируют в пресс-службе представителя Народного фронта Анатолия Чернышова.