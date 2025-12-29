Рейтинг@Mail.ru
Герасимов рассказал о помощи КНДР в разминировании районов Курской области
Специальная военная операция на Украине
 
16:52 29.12.2025
Герасимов рассказал о помощи КНДР в разминировании районов Курской области
Подразделения армии КНДР оказали большую помощь в разминировании Суджанского, Глушковского и Кореневского районов Курской области, сообщил начальник Генштаба ВС РИА Новости, 29.12.2025
Герасимов: КНДР помогла в разминировании трех районов в Курской области

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Подразделения армии КНДР оказали большую помощь в разминировании Суджанского, Глушковского и Кореневского районов Курской области, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
"Одновременно с решением боевых задач инженерные подразделения группировки проводят разминирование территорий Суджанского, Глушковского и Кореневского районов Курской области. Большую помощь в этом вопросе оказали подразделения корейской народной армии", - сказал Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания по ситуации в зоне СВО.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.12.2025
28 декабря, 15:59
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияКНДРВалерий ГерасимовВладимир Путин
 
 
