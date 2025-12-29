https://ria.ru/20251229/svo-2065465075.html
Герасимов рассказал о помощи КНДР в разминировании районов Курской области
Герасимов рассказал о помощи КНДР в разминировании районов Курской области - РИА Новости, 29.12.2025
Герасимов рассказал о помощи КНДР в разминировании районов Курской области
Подразделения армии КНДР оказали большую помощь в разминировании Суджанского, Глушковского и Кореневского районов Курской области, сообщил начальник Генштаба ВС РИА Новости, 29.12.2025
