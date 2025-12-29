https://ria.ru/20251229/svo-2065464217.html
На Краснолиманском направлении продолжаются уличные бои, заявил Герасимов
Продолжаются уличные бои в Дробышево и Яровой на Краснолиманском направлении, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T16:47:00+03:00
россия
безопасность, россия, валерий герасимов, владимир путин
