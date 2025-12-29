https://ria.ru/20251229/svo-2065460355.html
ВС России расширяют полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях
ВС России расширяют полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях - РИА Новости, 29.12.2025
ВС России расширяют полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях
Группировка войск "Север" продолжает расширять полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T16:38:00+03:00
2025-12-29T16:38:00+03:00
2025-12-29T17:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
россия
валерий герасимов
владимир путин
сумская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052917126_0:33:3080:1766_1920x0_80_0_0_5e7c9bf616c5b70cee68de4cf59fd875.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
россия
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052917126_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_ceaaa77ba2ade1d9545d544db7ad2b01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, харьковская область, россия, валерий герасимов, владимир путин, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Сумская область
ВС России расширяют полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях
Герасимов: ВС РФ расширяют зону безопасности в Сумской и Харьковской областях