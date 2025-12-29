https://ria.ru/20251229/svo-2065456262.html
ВС России продолжат освобождать новые регионы, заявил Герасимов
ВС России продолжат освобождать новые регионы, заявил Герасимов - РИА Новости, 29.12.2025
ВС России продолжат освобождать новые регионы, заявил Герасимов
Выполнение задач по освобождению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей будет продолжено в соответствии с замыслом, сообщил начальник Генштаба ВС РФ... РИА Новости, 29.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
херсонская область
донецкая народная республика
валерий герасимов
вооруженные силы рф
луганская народная республика
херсонская область
донецкая народная республика
безопасность, луганская народная республика, херсонская область , донецкая народная республика, валерий герасимов, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ
ВС России продолжат освобождать новые регионы, заявил Герасимов
Герасимов: освобождение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей продолжится