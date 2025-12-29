https://ria.ru/20251229/svo-2065452339.html
Группировка "Запад" зашла в Красный Лиман
Группировка "Запад" зашла в Красный Лиман - РИА Новости, 29.12.2025
Группировка "Запад" зашла в Красный Лиман
Группировка "Запад" зашла в Красный Лиман с нескольких направлений, сообщил командующий группировкой войск "Запад" Сергей Кузовлев в докладе президенту РФ... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T16:24:00+03:00
2025-12-29T16:24:00+03:00
2025-12-29T16:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
красный лиман
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062937170_0:96:3083:1830_1920x0_80_0_0_f2db93a4a52dfb3674eabaa039386145.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красный лиман
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062937170_354:0:3083:2047_1920x0_80_0_0_0cd950219781cf90ddc1c42cc5987a0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, красный лиман, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Красный Лиман, Россия, Владимир Путин
Группировка "Запад" зашла в Красный Лиман
Группировка "Запад" зашла в Красный Лиман с нескольких направлений