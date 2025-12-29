Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Запад" зашла в Красный Лиман - РИА Новости, 29.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
16:24 29.12.2025 (обновлено: 16:31 29.12.2025)
Группировка "Запад" зашла в Красный Лиман
Группировка "Запад" зашла в Красный Лиман
Группировка "Запад" зашла в Красный Лиман с нескольких направлений, сообщил командующий группировкой войск "Запад" Сергей Кузовлев в докладе президенту РФ... РИА Новости, 29.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
красный лиман
россия
владимир путин
красный лиман
россия
безопасность, красный лиман, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Красный Лиман, Россия, Владимир Путин
Группировка "Запад" зашла в Красный Лиман

Группировка "Запад" зашла в Красный Лиман с нескольких направлений

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Группировка "Запад" зашла в Красный Лиман с нескольких направлений, сообщил командующий группировкой войск "Запад" Сергей Кузовлев в докладе президенту РФ Владимиру Путину.
"На краснолиманском направлении боевые задачи выполняет соединение 25-й армии, в настоящее время подразделения полков 67-й мотострелковой дивизии с нескольких направлений зашли в населенный пункт Красный Лиман, ведут боевые действия в настоящее время в городских кварталах", - доложил Кузовлев на совещании по ситуации в зоне специальной военной операции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКрасный ЛиманРоссияВладимир Путин
 
 
