Герасимов: противник в зоне СВО сосредоточил усилия на укреплении обороны

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Вооруженные силы Украины в зоне СВО не предпринимают активных наступательных действий, сосредоточили усилия на укреплении обороны, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, генерал армии Валерий Герасимов на совещании с Верховным главнокомандующим РФ Владимиром Путиным.