Герасимов: противник в зоне СВО сосредоточил усилия на укреплении обороны
Вооруженные силы Украины в зоне СВО не предпринимают активных наступательных действий, сосредоточили усилия на укреплении обороны, заявил начальник Генерального РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T16:22:00+03:00
2025-12-29T16:22:00+03:00
2025-12-29T17:06:00+03:00
