Герасимов: противник в зоне СВО сосредоточил усилия на укреплении обороны
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
16:22 29.12.2025 (обновлено: 17:06 29.12.2025)
Герасимов: противник в зоне СВО сосредоточил усилия на укреплении обороны
Вооруженные силы Украины в зоне СВО не предпринимают активных наступательных действий, сосредоточили усилия на укреплении обороны, заявил начальник Генерального РИА Новости, 29.12.2025
Герасимов: противник в зоне СВО сосредоточил усилия на укреплении обороны

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Вооруженные силы Украины в зоне СВО не предпринимают активных наступательных действий, сосредоточили усилия на укреплении обороны, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, генерал армии Валерий Герасимов на совещании с Верховным главнокомандующим РФ Владимиром Путиным.
"Противник каких-либо активных наступательных действий не предпринимает. Основные усилия сосредоточил на укреплении своей обороны и пытается замедлить темпы нашего наступления проведением контратак на отдельных участках и массированным применением дронов", - сказал Герасимов в ходе совещания по ситуации в зоне СВО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
