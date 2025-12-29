https://ria.ru/20251229/svo-2065451086.html
ВС России освободили пять населенных пунктов в Харьковской области за месяц
ВС России освободили пять населенных пунктов в Харьковской области за месяц - РИА Новости, 29.12.2025
ВС России освободили пять населенных пунктов в Харьковской области за месяц
Вооруженные силы РФ взяли под контроль в декабре пять населенных пунктов в Харьковской области, сообщил командующий группировкой войск "Север",...
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
владимир путин
россия
харьковская область
ВС России освободили пять населенных пунктов в Харьковской области за месяц
