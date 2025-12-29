https://ria.ru/20251229/svo-2065450480.html
Путин заявил об эффективности работы группировки "Запад"
Путин заявил об эффективности работы группировки "Запад" - РИА Новости, 29.12.2025
Путин заявил об эффективности работы группировки "Запад"
Группировка войск "Запад" работает эффективно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T16:21:00+03:00
2025-12-29T16:21:00+03:00
2025-12-29T16:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065116592_0:0:1828:1029_1920x0_80_0_0_dd8f0c72361925f3f9f161fbd24bda80.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065116592_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_27c6e28002de571b0fb93eb3dae002f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин заявил об эффективности работы группировки "Запад"
Путин: группировка "Запад" работает эффективно