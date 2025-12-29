Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил об эффективности работы группировки "Запад"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:21 29.12.2025 (обновлено: 16:30 29.12.2025)
Путин заявил об эффективности работы группировки "Запад"
Группировка войск "Запад" работает эффективно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
россия
безопасность, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин
Президент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Президент Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Группировка войск "Запад" работает эффективно, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Группировка "Запад" работает эффективно. Начальник генерального штаба докладывает регулярно. Мы с вами тоже не так давно встречались. Вы мне докладывали о том, что происходит на вашем участке", - сказал Путин на совещании по ситуации в зоне СВО.
