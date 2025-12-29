https://ria.ru/20251229/svo-2065449387.html
ВС России продолжают наступление в Запорожской области, сообщил Герасимов
Российская группировка войск "Восток" продолжает развивать наступление в Запорожской области, на западном берегу реки Гайчур, сообщил начальник Генерального... РИА Новости, 29.12.2025
ВС России продолжают наступление в Запорожской области, сообщил Герасимов
Герасимов: группировка "Восток" продолжает наступление в Запорожской области