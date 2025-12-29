https://ria.ru/20251229/svo-2065448749.html
Герасимов рассказал, сколько земель перешло под контроль России в 2025 году
Всего в 2025 году под контроль ВС РФ перешло 6460 квадратных километров территории и 334 населенных пункта, сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий... РИА Новости, 29.12.2025
вооруженные силы рф, россия, валерий герасимов
