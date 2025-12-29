Рейтинг@Mail.ru
Герасимов рассказал, сколько земель перешло под контроль России в 2025 году
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:17 29.12.2025 (обновлено: 16:40 29.12.2025)
Герасимов рассказал, сколько земель перешло под контроль России в 2025 году
Герасимов рассказал, сколько земель перешло под контроль России в 2025 году - РИА Новости, 29.12.2025
Герасимов рассказал, сколько земель перешло под контроль России в 2025 году
Всего в 2025 году под контроль ВС РФ перешло 6460 квадратных километров территории и 334 населенных пункта, сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий... РИА Новости, 29.12.2025
вооруженные силы рф, россия, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Россия, Валерий Герасимов
Герасимов рассказал, сколько земель перешло под контроль России в 2025 году

Герасимов: под контроль ВС РФ перешло 6460 кв км территории в 2025 году

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Всего в 2025 году под контроль ВС РФ перешло 6460 квадратных километров территории и 334 населенных пункта, сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
"Всего в этом году под наш контроль перешло 6460 квадратных километров территории и 334 населенных пункта", - сказал Герасимов в ходе совещания по ситуации в зоне СВО.
"Всего в этом году под наш контроль перешло 6460 квадратных километров территории и 334 населенных пункта", - сказал Герасимов в ходе совещания по ситуации в зоне СВО.
Вчера, 16:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФРоссияВалерий Герасимов
 
 
