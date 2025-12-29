ВС России освободили более 700 квадратных километров в зоне СВО в декабре

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в декабре освободили более 700 квадратных километров территории и 32 населенных пункта, что является самым высоким показателем за месяц в 2025 году, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.