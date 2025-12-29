Рейтинг@Mail.ru
ВС России освободили более 700 квадратных километров в зоне СВО в декабре
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:16 29.12.2025 (обновлено: 16:25 29.12.2025)
ВС России освободили более 700 квадратных километров в зоне СВО в декабре
ВС России освободили более 700 квадратных километров в зоне СВО в декабре
Вооруженные силы РФ в декабре освободили более 700 квадратных километров территории и 32 населенных пункта, что является самым высоким показателем за месяц в... РИА Новости, 29.12.2025
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
россия, безопасность, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в декабре освободили более 700 квадратных километров территории и 32 населенных пункта, что является самым высоким показателем за месяц в 2025 году, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
"В декабре уже освобождено более 700 квадратных километров территории и 32 населенных пункта, что является самым высоким показателем продвижения за месяц за весь уходящий год", - сказал Герасимов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
