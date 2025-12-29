Рейтинг@Mail.ru
ВС России ведут наступление почти по всему фронту, заявил Герасимов - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:14 29.12.2025 (обновлено: 16:17 29.12.2025)
https://ria.ru/20251229/svo-2065446717.html
ВС России ведут наступление почти по всему фронту, заявил Герасимов
ВС России ведут наступление почти по всему фронту, заявил Герасимов - РИА Новости, 29.12.2025
ВС России ведут наступление почти по всему фронту, заявил Герасимов
Вооруженные силы РФ ведут наступление почти по всему фронту в зоне СВО, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T16:14:00+03:00
2025-12-29T16:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
россия
валерий герасимов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062669169_0:263:3072:1991_1920x0_80_0_0_5d008c82b1f11c0d4ce2859449651fe8.jpg
https://ria.ru/20251229/svo-2065448749.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062669169_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c8d6156468960fdc0157f94422f4985d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф, безопасность, россия, валерий герасимов, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин
ВС России ведут наступление почти по всему фронту, заявил Герасимов

Герасимов: ВС РФ ведут наступление почти по всему фронту в зоне СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВалерий Герасимов
Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Валерий Герасимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Вооруженные силы РФ ведут наступление почти по всему фронту в зоне СВО, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
"Войска объединенной группировки ведут наступление практически по всему фронту. Соединения и воинские части, нанося поражение противнику, успешно продвигаются вглубь его обороны", - сказал Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания по ситуации в зоне СВО.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Герасимов рассказал, сколько земель перешло под контроль России в 2025 году
Вчера, 16:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФБезопасностьРоссияВалерий ГерасимовВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала