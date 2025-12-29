https://ria.ru/20251229/svo-2065428564.html
Операторы дронов ВСУ занимались мародерством в Красноармейске
Операторы дронов ВСУ занимались мародерством в Красноармейске - РИА Новости, 29.12.2025
Операторы дронов ВСУ занимались мародерством в Красноармейске
Операторы дронов ВСУ по ночам занимались мародерством, вплоть до снятия полов в домах местных жителей Красноармейска в ДНР, рассказал РИА Новости беженец... РИА Новости, 29.12.2025
Операторы дронов ВСУ занимались мародерством в Красноармейске
