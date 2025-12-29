Рейтинг@Mail.ru
Операторы дронов ВСУ занимались мародерством в Красноармейске - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:53 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/svo-2065428564.html
Операторы дронов ВСУ занимались мародерством в Красноармейске
Операторы дронов ВСУ занимались мародерством в Красноармейске - РИА Новости, 29.12.2025
Операторы дронов ВСУ занимались мародерством в Красноармейске
Операторы дронов ВСУ по ночам занимались мародерством, вплоть до снятия полов в домах местных жителей Красноармейска в ДНР, рассказал РИА Новости беженец... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T14:53:00+03:00
2025-12-29T14:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
россия
донецкая народная республика
владимир путин
дмитрий песков
родион мирошник
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065143216_0:140:3071:1867_1920x0_80_0_0_e66255fe5306c69f030df045627e0a09.jpg
https://ria.ru/20251229/kupyansk-2065373286.html
https://ria.ru/20251229/svo-2065365364.html
красноармейск
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065143216_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_995485e9a1e681e9394238fe444d7d20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноармейск, россия, донецкая народная республика, владимир путин, дмитрий песков, родион мирошник, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Операторы дронов ВСУ занимались мародерством в Красноармейске

РИА Новости: операторы дронов ВСУ занимались мародерством в Красноармейске

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа операторов БПЛА в зоне СВО
Боевая работа операторов БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа операторов БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 29 дек – РИА Новости. Операторы дронов ВСУ по ночам занимались мародерством, вплоть до снятия полов в домах местных жителей Красноармейска в ДНР, рассказал РИА Новости беженец Валерий Дрига.
"Сосед говорил, что домов через пять напротив него дом был - даже полы сорвали…. там минометчики были, а потом начали появляться ночами дронщики. Пока были минометчики, еще ничего. А эти (операторы дронов ВСУ - ред.) и полы посрывали, вывезли", - сказал Дрига.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
ВС России отразили две атаки ВСУ, пытавшихся прорваться в Купянск
Вчера, 12:25
Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска. По словам посла МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, в ближайшее время, как только позволит обстановка, представители СК РФ и соответствующих подразделений Минобороны начнут фиксацию последствий преступлений украинских боевиков в Красноармейске и Волчанске.
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Центр"
Вчера, 12:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинДмитрий ПесковРодион МирошникВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала