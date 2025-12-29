Воробьев рассказал о помощи участникам СВО в Подмосковье

"Особенно серьезная нагрузка приходит тогда, когда человек реабилитируется или (находится - ред.) после операции, или есть сложности определенные. Но этот институт себя зарекомендовал, он есть - у нас это фонд "Защитники Отечества". (Туда - ред.) обратилось 35 тысяч человек за это время. Это очень много", - подчеркнул глава Подмосковья.