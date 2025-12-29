https://ria.ru/20251229/svo-2065416646.html
Воробьев рассказал о помощи участникам СВО в Подмосковье
Воробьев рассказал о помощи участникам СВО в Подмосковье - РИА Новости, 29.12.2025
Воробьев рассказал о помощи участникам СВО в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о помощи участникам СВО в Подмосковье. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T14:31:00+03:00
2025-12-29T14:31:00+03:00
2025-12-29T14:31:00+03:00
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2051010109_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ad3f9a77f6270f35232de976c37fe048.jpg
https://ria.ru/20251229/putin-2065413982.html
https://ria.ru/20251228/svo-2065179229.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2051010109_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6f3e3a809f1293e8eafe39b0bad7a2b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев, россия
Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Россия
Воробьев рассказал о помощи участникам СВО в Подмосковье
Воробьев рассказал о помощи участникам СВО и их семьям в Подмосковье
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о помощи участникам СВО в Подмосковье.
"Особое место в нашей жизни сегодня занимают ребята, которые воюют, их семьи. Мы плотно работаем с фондом "Защитники Отечества". Мы стараемся оказывать услуги проактивно. Мы вошли в эксперимент, смысл которого (в том, что - ред.) фонд "Защитники Отечества" теперь есть в каждом МФЦ. Их у нас 223", - рассказал Воробьев
.
Глава Подмосковья
отметил, что там оказывают ряд услуг: от выплат до секций питания и других очень важных вопросов.
"Мы занимаемся реабилитацией, у нас четыре центра: в Мещеряково, в Подольске
, в Коломне
. В Коломне занимаемся протезированием. Наша задача, конечно, в том, чтобы ребятам уделить внимание. (Программа - ред.) "Время героев" - это проект, который на федеральном уровне, (программа - ред.) "Герои Подмосковья" - это то, что мы делаем регионально вместе с президентским РАНХиГСом. Там ребята обучаются и получают специальности", - добавил он.
Воробьев также рассказал о соцкоординаторах, которые сопровождают военных и их семьи, проживающих в Подмосковье.
"Особенно серьезная нагрузка приходит тогда, когда человек реабилитируется или (находится - ред.) после операции, или есть сложности определенные. Но этот институт себя зарекомендовал, он есть - у нас это фонд "Защитники Отечества". (Туда - ред.) обратилось 35 тысяч человек за это время. Это очень много", - подчеркнул глава Подмосковья.