Воробьев рассказал о помощи участникам СВО в Подмосковье - РИА Новости, 29.12.2025
14:31 29.12.2025
Воробьев рассказал о помощи участникам СВО в Подмосковье
Воробьев рассказал о помощи участникам СВО в Подмосковье - РИА Новости, 29.12.2025
Воробьев рассказал о помощи участникам СВО в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о помощи участникам СВО в Подмосковье. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T14:31:00+03:00
2025-12-29T14:31:00+03:00
Воробьев рассказал о помощи участникам СВО в Подмосковье

Воробьев рассказал о помощи участникам СВО и их семьям в Подмосковье

© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о помощи участникам СВО в Подмосковье.
"Особое место в нашей жизни сегодня занимают ребята, которые воюют, их семьи. Мы плотно работаем с фондом "Защитники Отечества". Мы стараемся оказывать услуги проактивно. Мы вошли в эксперимент, смысл которого (в том, что - ред.) фонд "Защитники Отечества" теперь есть в каждом МФЦ. Их у нас 223", - рассказал Воробьев.
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Путин спросил у Воробьева, как в Подмосковье работают с ветеранами СВО
Вчера, 14:21
Глава Подмосковья отметил, что там оказывают ряд услуг: от выплат до секций питания и других очень важных вопросов.
"Мы занимаемся реабилитацией, у нас четыре центра: в Мещеряково, в Подольске, в Коломне. В Коломне занимаемся протезированием. Наша задача, конечно, в том, чтобы ребятам уделить внимание. (Программа - ред.) "Время героев" - это проект, который на федеральном уровне, (программа - ред.) "Герои Подмосковья" - это то, что мы делаем регионально вместе с президентским РАНХиГСом. Там ребята обучаются и получают специальности", - добавил он.
Воробьев также рассказал о соцкоординаторах, которые сопровождают военных и их семьи, проживающих в Подмосковье.
"Особенно серьезная нагрузка приходит тогда, когда человек реабилитируется или (находится - ред.) после операции, или есть сложности определенные. Но этот институт себя зарекомендовал, он есть - у нас это фонд "Защитники Отечества". (Туда - ред.) обратилось 35 тысяч человек за это время. Это очень много", - подчеркнул глава Подмосковья.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Путин подписал закон об учете службы добровольцами на СВО в пенсии
28 декабря, 14:59
 
Московская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевРоссия
 
 
