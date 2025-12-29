https://ria.ru/20251229/svo-2065399098.html
Белоусов поздравил военных с освобождением Диброва в ДНР
Белоусов поздравил военных с освобождением Диброва в ДНР - РИА Новости, 29.12.2025
Белоусов поздравил военных с освобождением Диброва в ДНР
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением населенного пункта Диброва в ДНР, сообщило журналистам российское оборонное... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T13:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
донбасс
андрей белоусов
вооруженные силы рф
россия
донецкая народная республика
донбасс
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035385585_0:0:2036:1527_1920x0_80_0_0_f3ee78d8b55ebfc6789b3063522520aa.jpg
Белоусов поздравил военных с освобождением Диброва в ДНР
Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Диброва в ДНР