Белоусов поздравил военных с освобождением Диброва в ДНР
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
13:19 29.12.2025
Белоусов поздравил военных с освобождением Диброва в ДНР
Белоусов поздравил военных с освобождением Диброва в ДНР - РИА Новости, 29.12.2025
Белоусов поздравил военных с освобождением Диброва в ДНР
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением населенного пункта Диброва в ДНР, сообщило журналистам российское оборонное... РИА Новости, 29.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
донбасс
андрей белоусов
вооруженные силы рф
Белоусов поздравил военных с освобождением Диброва в ДНР

Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Диброва в ДНР

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Андрей Белоусов. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением населенного пункта Диброва в ДНР, сообщило журналистам российское оборонное ведомство.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 164-й и 169-й отдельных мотострелковых бригад с освобождением населенного пункта Диброва Донецкой Народной Республики" - говорится в сообщении.
"Воины-мотострелки в боях за свободу и независимость Донбасса неоднократно доказали, что являются достойными продолжателями традиций предков, защитивших мир от фашизма", – приводит ведомство слова из поздравительной телеграммы министра обороны РФ.
Глава российского военного ведомства отметил, что в ходе проведения специальной военной операции военнослужащие соединений выполняют боевые задачи на самых сложных направлениях, проявляя образцы храбрости и отваги, решительно громят врага на родной земле.
Специальная военная операция на Украине
 
 
