Силы ПВО сбили две оперативно-тактические ракеты "Гром" и 140 беспилотников - РИА Новости, 29.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:15 29.12.2025 (обновлено: 12:20 29.12.2025)
Силы ПВО сбили две оперативно-тактические ракеты "Гром" и 140 беспилотников
Силы ПВО сбили две оперативно-тактические ракеты "Гром" и 140 беспилотников

Средства ПВО сбили две оперативно-тактические ракеты "Гром" и 140 дронов

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Средствами противовоздушной обороны России за сутки сбиты две оперативно-тактические ракеты "Гром" и 140 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты две оперативно-тактические ракеты "Гром" и 140 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении ведомства.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВооруженные силы РФПВО
 
 
