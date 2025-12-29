ВСУ потеряли штурмовую группу в Харьковской области

«

"Противник предпринял одну попытку вернуть утраченные позиции, проведя одну контратаку подразделениями 120-й отдельной бригады теробороны, успеха не имел. В результате неудачной атаки потерял 50 процентов штурмовой группы убитыми и 50 процентов ранеными", — рассказал собеседник агентства.