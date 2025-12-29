Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли штурмовую группу в Харьковской области - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:41 29.12.2025 (обновлено: 08:31 29.12.2025)
https://ria.ru/20251229/svo-2065282877.html
ВСУ потеряли штурмовую группу в Харьковской области
ВСУ потеряли штурмовую группу в Харьковской области - РИА Новости, 29.12.2025
ВСУ потеряли штурмовую группу в Харьковской области
ВСУ потеряли штурмовую группу в лесу около Лимана в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T06:41:00+03:00
2025-12-29T08:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
сумская область
харьковская область
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049292667_0:87:3018:1785_1920x0_80_0_0_e1401fe3c4ebd8199ae8631a24e1e78f.jpg
https://ria.ru/20251228/vsu-2065138574.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049292667_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_188b5098b3fb7672e770bfd5f72f8c4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, сумская область, харьковская область, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сумская область, Харьковская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины

ВСУ потеряли штурмовую группу в Харьковской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. ВСУ потеряли штурмовую группу в лесу около Лимана в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"Противник предпринял одну попытку вернуть утраченные позиции, проведя одну контратаку подразделениями 120-й отдельной бригады теробороны, успеха не имел. В результате неудачной атаки потерял 50 процентов штурмовой группы убитыми и 50 процентов ранеными", — рассказал собеседник агентства.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
ВСУ бежали с опорных пунктов возле Лимана в Харьковской области
Вчера, 06:34

Минобороны объявило об освобождении Лимана 11 декабря. Село расположено к югу от Волчанска.

В силовых структурах добавили, что российские военные также сорвали контратаку ВСУ в районе Андреевки в Сумской области. При этом Киев направил в регион 187-й батальон 123-й отдельной бригады теробороны, в котором происходят массовые дезертирства.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной в Харьковской и Сумской областях.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСумская областьХарьковская областьВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала