ВСУ потеряли штурмовую группу в Харьковской области

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. ВСУ потеряли штурмовую группу в лесу около Лимана в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"Противник предпринял одну попытку вернуть утраченные позиции, проведя одну контратаку подразделениями 120-й отдельной бригады теробороны, успеха не имел. В результате неудачной атаки потерял 50 процентов штурмовой группы убитыми и 50 процентов ранеными", — рассказал собеседник агентства.
Минобороны объявило об освобождении Лимана 11 декабря. Село расположено к югу от Волчанска.
В силовых структурах добавили, что российские военные также сорвали контратаку ВСУ в районе Андреевки в Сумской области. При этом Киев направил в регион 187-й батальон 123-й отдельной бригады теробороны, в котором происходят массовые дезертирства.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной в Харьковской и Сумской областях.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18