ВС России осталось менее 20 километров до Сум
ВС России осталось менее 20 километров до Сум - РИА Новости, 29.12.2025
ВС России осталось менее 20 километров до Сум
Вооруженным силам РФ осталось менее 20 километров до города Сумы, сообщил командующий группировкой войск "Север" Евгений Никифоров. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T16:23:00+03:00
2025-12-29T16:23:00+03:00
2025-12-29T16:40:00+03:00
ВС России осталось менее 20 километров до Сум
Вооруженным силам России осталось менее 20 километров до Сум