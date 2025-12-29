Рейтинг@Mail.ru
ВС России осталось менее 20 километров до Сум - РИА Новости, 29.12.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
16:23 29.12.2025 (обновлено: 16:40 29.12.2025)
ВС России осталось менее 20 километров до Сум
ВС России осталось менее 20 километров до Сум
Вооруженным силам РФ осталось менее 20 километров до города Сумы, сообщил командующий группировкой войск "Север" Евгений Никифоров. РИА Новости, 29.12.2025
специальная военная операция на украине
ВС России осталось менее 20 километров до Сум

Вооруженным силам России осталось менее 20 километров до Сум

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Вооруженным силам РФ осталось менее 20 километров до города Сумы, сообщил командующий группировкой войск "Север" Евгений Никифоров.
"До областного центра передовым подразделениям осталось менее 20 километров", - сказал Никифоров в докладе президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания по ситуации в зоне СВО, говоря об областном центре Сумской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
