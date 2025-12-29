Суд оправдал фигурантов дела о покушении на депутата Матвеева

САРАТОВ, 29 дек - РИА Новости. Промышленный районный суд Самары оправдал фигурантов уголовного дела о покушении на убийство депутата Госдумы Михаила Матвеева и освободил их после оглашения приговора.
Конфликт случился в июле 2024 года, в деле фигурируют трое обвиняемых, в том числе подросток. Фигурантов обвиняли в покушении на убийство Матвеева и его водителя при выполнении ими общественного долга, а также в хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия. Одного из трех совершеннолетних подсудимых также обвиняли в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, подростку предъявлено обвинение в хулиганстве с применением насилия.
Суд отказался смягчить наказание Митволю
Вчера, 18:47
По его словам, всех троих подсудимых суд оправдал по статьям о покушении на убийство и хулиганстве. Двух из трех обвиняемых по статьям 112 и 115 УК РФ (причинение среднего и легкого вреда здоровью) судья освободила от наказания, учитывая истекшие сроки давности и сроки содержания под стражей. Их отпустили в зале суда. Матвеев заявил, что приговор будет обжалован.
Ранее прокуратура сообщала, что 18 июля 2024 года трое обвиняемых, включая подростка, находились на остановке в Самаре. Несовершеннолетний зашел в маршрутный автобус, при этом водитель предупредил, что у него обеденный перерыв. После этого между ними возник конфликт, подросток ударил мужчину и попытался скрыться вместе с друзьями. Однако его догнали двое свидетелей конфликта, и обвиняемые начали драку. Находившиеся в том же месте Матвеев и его водитель попытались пресечь противоправные действия напавших. В ответ обвиняемые нанесли мужчинам несколько ударов деревянной палкой и кирпичом по туловищу и голове, причинив телесные повреждения различной степени тяжести.
Суд продлил арест блогеру Маркаряну
Вчера, 18:35