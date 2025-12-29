Суд оправдал фигурантов дела о покушении на депутата Матвеева

Ранее прокуратура сообщала, что 18 июля 2024 года трое обвиняемых, включая подростка, находились на остановке в Самаре. Несовершеннолетний зашел в маршрутный автобус, при этом водитель предупредил, что у него обеденный перерыв. После этого между ними возник конфликт, подросток ударил мужчину и попытался скрыться вместе с друзьями. Однако его догнали двое свидетелей конфликта, и обвиняемые начали драку. Находившиеся в том же месте Матвеев и его водитель попытались пресечь противоправные действия напавших. В ответ обвиняемые нанесли мужчинам несколько ударов деревянной палкой и кирпичом по туловищу и голове, причинив телесные повреждения различной степени тяжести.