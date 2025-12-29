Рейтинг@Mail.ru
Суд оправдал фигурантов дела о покушении на депутата Матвеева - РИА Новости, 29.12.2025
21:24 29.12.2025
Суд оправдал фигурантов дела о покушении на депутата Матвеева
Суд оправдал фигурантов дела о покушении на депутата Матвеева - РИА Новости, 29.12.2025
Суд оправдал фигурантов дела о покушении на депутата Матвеева
Промышленный районный суд Самары оправдал фигурантов уголовного дела о покушении на убийство депутата Госдумы Михаила Матвеева и освободил их после оглашения... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T21:24:00+03:00
2025-12-29T21:24:00+03:00
происшествия
самара
россия
михаил матвеев
госдума рф
самара
россия
происшествия, самара, россия, михаил матвеев, госдума рф
Происшествия, Самара, Россия, Михаил Матвеев, Госдума РФ
Суд оправдал фигурантов дела о покушении на депутата Матвеева

Суд в Самаре оправдал фигурантов дела о покушении на депутата Матвеева

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
САРАТОВ, 29 дек - РИА Новости. Промышленный районный суд Самары оправдал фигурантов уголовного дела о покушении на убийство депутата Госдумы Михаила Матвеева и освободил их после оглашения приговора.
Конфликт случился в июле 2024 года, в деле фигурируют трое обвиняемых, в том числе подросток. Фигурантов обвиняли в покушении на убийство Матвеева и его водителя при выполнении ими общественного долга, а также в хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия. Одного из трех совершеннолетних подсудимых также обвиняли в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, подростку предъявлено обвинение в хулиганстве с применением насилия.
Олег Митволь - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Суд отказался смягчить наказание Митволю
Вчера, 18:47
"Беспрецедентное решение суда в Самаре по делу о нападении… на депутата Госдумы: все трое освобождены из зала суда", - написал Матвеев в своем Telegram-канале.
По его словам, всех троих подсудимых суд оправдал по статьям о покушении на убийство и хулиганстве. Двух из трех обвиняемых по статьям 112 и 115 УК РФ (причинение среднего и легкого вреда здоровью) судья освободила от наказания, учитывая истекшие сроки давности и сроки содержания под стражей. Их отпустили в зале суда. Матвеев заявил, что приговор будет обжалован.
Ранее прокуратура сообщала, что 18 июля 2024 года трое обвиняемых, включая подростка, находились на остановке в Самаре. Несовершеннолетний зашел в маршрутный автобус, при этом водитель предупредил, что у него обеденный перерыв. После этого между ними возник конфликт, подросток ударил мужчину и попытался скрыться вместе с друзьями. Однако его догнали двое свидетелей конфликта, и обвиняемые начали драку. Находившиеся в том же месте Матвеев и его водитель попытались пресечь противоправные действия напавших. В ответ обвиняемые нанесли мужчинам несколько ударов деревянной палкой и кирпичом по туловищу и голове, причинив телесные повреждения различной степени тяжести.
Блогер Арсен Маркарян на заседании суда в Москве - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Суд продлил арест блогеру Маркаряну
Вчера, 18:35
 
ПроисшествияСамараРоссияМихаил МатвеевГосдума РФ
 
 
