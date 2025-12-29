Рейтинг@Mail.ru
Суд отложил рассмотрение иска Генпрокуратуры к экс-вице-премьеру Башкирии
18:59 29.12.2025
Суд отложил рассмотрение иска Генпрокуратуры к экс-вице-премьеру Башкирии
Мещанский суд Москвы в понедельник отложил на 26 января рассмотрение иска Генпрокуратуры РФ об изъятии имущества у бывшего вице-премьера Башкирии Алана... РИА Новости, 29.12.2025
происшествия, москва, россия, владикавказ, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Владикавказ, Генеральная прокуратура РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
Алан Марзаев в суде
Алан Марзаев в суде - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Алан Марзаев в суде. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Мещанский суд Москвы в понедельник отложил на 26 января рассмотрение иска Генпрокуратуры РФ об изъятии имущества у бывшего вице-премьера Башкирии Алана Марзаева, осужденного на 13 лет за взяточничество, сообщили РИА Новости в суде.
"Судебное заседание отложено на 26 января", - сказал собеседник агентства.
Ответчиками по иску кроме Марзаева проходят ещё шесть человек.
Как писали "Ведомости" со ссылкой на источник, в иске идет речь о конфискации 13 зданий в Северной Осетии. В требованиях истца также указан комплекс зданий в Верхнем Фиагдоне, квартира во Владикавказе и дом в Кисловодске. Кроме того, просят изъять дачу в Кармаскалинском районе в Башкирии, квартиру в Москве и автопарк премиум-класса.
В конце ноября Ленинский районный суд Уфы приговорил Марзаева к 13 годам лишения свободы со штрафом в размере 561 миллион рублей. Также суд лишил его почётных званий и государственных наград республики Башкортостан. У чиновника конфисковали жилые и нежилые здания, земельные участки, расположенные в Башкирии, Осетии, Ставропольском крае, несколько дорогостоящих наручных часов, мобильные телефоны, автомобили, компьютеры.
По данным следствия, Марзаев получил взятку в размере 37 миллионов рублей от руководителей дорожно-строительной компании за покровительство их деятельности и обеспечение госконтрактами на строительство автодорог. Свою вину чиновник не признает.
По уголовному делу также проходили экс-глава минтранса Башкирии Александр Клебанов и глава Ассоциации застройщиков Башкирии Марат Латыпов.
Клебанов, занимавший пост министра транспорта и дорожного хозяйства региона с 2022 года, был арестован в мае 2024 года. СК РФ сообщал, что чиновника задержали за взятку в размере 5 миллионов рублей от компании-перевозчика в рамках реконструкции автодороги. В марте стало известно, что Клебанов скончался в больнице в Москве.
