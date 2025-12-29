Суд отказался смягчить наказание Митволю

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Коломенский городской суд Московской области отказался смягчить наказание бывшему заместителю руководителя Росприроднадзора Олегу Митволю, отбывающему срок в подмосковной колонии по делу о хищении более 900 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"Рассмотрели ходатайство осужденного экс-замглавы Росприроднадзора Митволя о приведении приговора Железнодорожного районного суда Красноярска в отношении него в соответствие с действующим законодательством на основании статьи 10 УК РФ и смягчении наказания. Судом данное ходатайство было оставлено без удовлетворения", - сказали в пресс-службе суда.
В сентябре Мособлсуд оставил в силе решение Коломенского суда, отклонившего просьбу Митволя об условно-досрочном освобождении. Сам Митволь в ходе процесса отмечал, что полностью погасить ущерб не может, его зарплата в колонии составляет 15 тысяч рублей в месяц, а значит, на погашение средств у него уйдет "девять с половиной тысяч лет". Согласно материалам, которые имеются в распоряжении РИА Новости, позднее Мособлсуд также отказался заменить Митволю наказание на более мягкое.
Митволь был арестован в июле 2022 года по подозрению в хищении более 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске. В сентябре 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил его к 4,5 годам колонии общего режима по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и взыскал более 940 миллионов рублей. В марте 2024 года Красноярский краевой суд оставил приговор в силе. Бизнесмен был этапирован в колонию в Московской области.
Пока Митволь находился под стражей, мошенники, оформив доверенность на поддельные паспорта, опустошили его банковские счета на 5,4 миллиона дирхамов (около 112 миллионов рублей) и едва не продали его недвижимость в Дубае. Была арестована и позже осуждена на пять лет участница аферы, следствие в отношении ее подельников было приостановлено в связи с заключением ими контрактов на прохождение военной службы.
