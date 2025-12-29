Рейтинг@Mail.ru
Суд отказался смягчить наказание Митволю - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:47 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/sud-2065492294.html
Суд отказался смягчить наказание Митволю
Суд отказался смягчить наказание Митволю - РИА Новости, 29.12.2025
Суд отказался смягчить наказание Митволю
Коломенский городской суд Московской области отказался смягчить наказание бывшему заместителю руководителя Росприроднадзора Олегу Митволю, отбывающему срок в... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T18:47:00+03:00
2025-12-29T18:47:00+03:00
происшествия
красноярск
московская область (подмосковье)
россия
олег митволь
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
московский областной суд
красноярский краевой суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896252637_0:295:2904:1929_1920x0_80_0_0_33a489177938b19b701cd4b0b856ac93.jpg
https://ria.ru/20251211/sud-2061509979.html
https://ria.ru/20251122/mitvol-2056755285.html
красноярск
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896252637_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_e571f6df838a64527791844a4f619e03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярск, московская область (подмосковье), россия, олег митволь, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), московский областной суд, красноярский краевой суд
Происшествия, Красноярск, Московская область (Подмосковье), Россия, Олег Митволь, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Московский областной суд, Красноярский краевой суд
Суд отказался смягчить наказание Митволю

Суд отказался смягчить наказание экс-замглаве Росприроднадзора Митволю

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкОлег Митволь
Олег Митволь - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Олег Митволь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Коломенский городской суд Московской области отказался смягчить наказание бывшему заместителю руководителя Росприроднадзора Олегу Митволю, отбывающему срок в подмосковной колонии по делу о хищении более 900 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"Рассмотрели ходатайство осужденного экс-замглавы Росприроднадзора Митволя о приведении приговора Железнодорожного районного суда Красноярска в отношении него в соответствие с действующим законодательством на основании статьи 10 УК РФ и смягчении наказания. Судом данное ходатайство было оставлено без удовлетворения", - сказали в пресс-службе суда.
Олег Митволь - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Суд отклонил иск Митволя, которому не выдали рубашку в колонии
11 декабря, 19:34
В сентябре Мособлсуд оставил в силе решение Коломенского суда, отклонившего просьбу Митволя об условно-досрочном освобождении. Сам Митволь в ходе процесса отмечал, что полностью погасить ущерб не может, его зарплата в колонии составляет 15 тысяч рублей в месяц, а значит, на погашение средств у него уйдет "девять с половиной тысяч лет". Согласно материалам, которые имеются в распоряжении РИА Новости, позднее Мособлсуд также отказался заменить Митволю наказание на более мягкое.
Митволь был арестован в июле 2022 года по подозрению в хищении более 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске. В сентябре 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил его к 4,5 годам колонии общего режима по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и взыскал более 940 миллионов рублей. В марте 2024 года Красноярский краевой суд оставил приговор в силе. Бизнесмен был этапирован в колонию в Московской области.
Пока Митволь находился под стражей, мошенники, оформив доверенность на поддельные паспорта, опустошили его банковские счета на 5,4 миллиона дирхамов (около 112 миллионов рублей) и едва не продали его недвижимость в Дубае. Была арестована и позже осуждена на пять лет участница аферы, следствие в отношении ее подельников было приостановлено в связи с заключением ими контрактов на прохождение военной службы.
Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь во время заседания Железнодорожного районного суда в Красноярске - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Митволь пожаловался на нарушение его прав в подмосковной колонии
22 ноября, 07:31
 
ПроисшествияКрасноярскМосковская область (Подмосковье)РоссияОлег МитвольФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Московский областной судКрасноярский краевой суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала