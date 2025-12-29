Суд отказался смягчить наказание Митволю

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Коломенский городской суд Московской области отказался смягчить наказание бывшему заместителю руководителя Росприроднадзора Олегу Митволю, отбывающему срок в подмосковной колонии по делу о хищении более 900 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.