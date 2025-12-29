Суд продлил арест блогеру Маркаряну

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Таганский районный суд Москвы продлил арест блогеру Арсену Маркаряну на два месяца, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.
"Постановлением Таганского районного суда города Москвы от 29 декабря 2025 года продлен срок содержания под стражей в отношении Маркаряна А.А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 354.1 УК РФ, до 22 февраля 2026 года", - говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.
Ранее в столичном главке СК сообщали РИА Новости, что Маркаряну предъявлено обвинение по части 4 статьи 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием интернета). Содержащий оскорбительную информацию ролик он разместил на популярном видеохостинге не позднее 25 февраля, впоследствии был объявлен в розыск. В ходе допроса блогер вину не признал.
После того, как 25 августа блогера арестовали, в его официальном Telegram-канале появился длинный пост, в котором он просит прощения у всех, кого мог задеть в своих текстах или видео.
В МВД уточняли, что блогера проверят на причастность к иным преступлениям против общественной безопасности и государственной власти, совершенных в интернете.
Маркарян был задержан в подмосковной Кубинке. Как сообщал МВД РФ в своем официальном Telegram-канале, фигурант прятался в багажнике машины, остановленной на Можайском шоссе инспекторами ДПС.