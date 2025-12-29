Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил арест блогеру Маркаряну
18:35 29.12.2025
Суд продлил арест блогеру Маркаряну
Суд продлил арест блогеру Маркаряну - РИА Новости, 29.12.2025
Суд продлил арест блогеру Маркаряну
Таганский районный суд Москвы продлил арест блогеру Арсену Маркаряну на два месяца, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы. РИА Новости, 29.12.2025
москва
арсен маркарян
россия
следственный комитет россии (ск рф)
кубинка
москва
россия
кубинка
москва, арсен маркарян, россия, следственный комитет россии (ск рф), кубинка
Москва, Арсен Маркарян, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Кубинка
Суд продлил арест блогеру Маркаряну

Суд продлил арест блогеру Маркаряну до 22 февраля

Блогер Арсен Маркарян на заседании суда в Москве
Блогер Арсен Маркарян на заседании суда в Москве - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Блогер Арсен Маркарян на заседании суда в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Таганский районный суд Москвы продлил арест блогеру Арсену Маркаряну на два месяца, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.
"Постановлением Таганского районного суда города Москвы от 29 декабря 2025 года продлен срок содержания под стражей в отношении Маркаряна А.А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 354.1 УК РФ, до 22 февраля 2026 года", - говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.
Ранее в столичном главке СК сообщали РИА Новости, что Маркаряну предъявлено обвинение по части 4 статьи 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием интернета). Содержащий оскорбительную информацию ролик он разместил на популярном видеохостинге не позднее 25 февраля, впоследствии был объявлен в розыск. В ходе допроса блогер вину не признал.
После того, как 25 августа блогера арестовали, в его официальном Telegram-канале появился длинный пост, в котором он просит прощения у всех, кого мог задеть в своих текстах или видео.
В МВД уточняли, что блогера проверят на причастность к иным преступлениям против общественной безопасности и государственной власти, совершенных в интернете.
Маркарян был задержан в подмосковной Кубинке. Как сообщал МВД РФ в своем официальном Telegram-канале, фигурант прятался в багажнике машины, остановленной на Можайском шоссе инспекторами ДПС.
МоскваАрсен МаркарянРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Кубинка
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
