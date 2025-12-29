https://ria.ru/20251229/sud-2065483806.html
Житель Москвы получил срок за создание экстремистского сообщества
Житель Москвы получил срок за создание экстремистского сообщества - РИА Новости, 29.12.2025
Житель Москвы получил срок за создание экстремистского сообщества
Суд приговорил к трем с половиной годам колонии общего режима 19-летнего москвича, который, будучи несовершеннолетним, создал экстремистское сообщество,...
Житель Москвы получил срок за создание экстремистского сообщества
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости.
Суд приговорил к трем с половиной годам колонии общего режима 19-летнего москвича, который, будучи несовершеннолетним, создал экстремистское сообщество, сообщается
на сайте столичной прокуратуры.
"С учетом позиции государственного обвинителя Тушинской межрайонной прокуратуры суд приговорил (Арсения - ред.) Щетинина к трем годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
По данным надзорного органа, 19-летний житель Москвы
признан виновным в "организации и участии в экстремистском сообществе" и "публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет". Свою вину он признал в полном объеме.
Установлено, что юноша, будучи несовершеннолетним, создал и возглавил экстремистское сообщество для совершения насильственных действий в отношении лиц другой национальности.
Также он публиковал в одном из мессенджеров посты, побуждающие к насильственным действиям, в том числе с применением оружия, по отношению к представителям национальных (этнических) групп.