Житель Москвы получил срок за создание экстремистского сообщества

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Суд приговорил к трем с половиной годам колонии общего режима 19-летнего москвича, который, будучи несовершеннолетним, создал экстремистское сообщество, Суд приговорил к трем с половиной годам колонии общего режима 19-летнего москвича, который, будучи несовершеннолетним, создал экстремистское сообщество, сообщается на сайте столичной прокуратуры.

"С учетом позиции государственного обвинителя Тушинской межрайонной прокуратуры суд приговорил (Арсения - ред.) Щетинина к трем годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

По данным надзорного органа, 19-летний житель Москвы признан виновным в "организации и участии в экстремистском сообществе" и "публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет". Свою вину он признал в полном объеме.

Установлено, что юноша, будучи несовершеннолетним, создал и возглавил экстремистское сообщество для совершения насильственных действий в отношении лиц другой национальности.