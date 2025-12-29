В Москве суд вынес приговор адвокату Дениса Шапиро по делу о мошенничестве

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Никулинский суд Москвы приговорил адвоката адвокатской палаты Чеченской Республики Дениса Шапиро к четырем годам и шести месяцам колонии по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде.

Как установило следствие, Шапиро обещал знакомым за 400 миллионов рублей помочь с прекращением уголовного преследования. Он был задержан более года назад во время получения части долга.