В Москве суд вынес приговор адвокату Дениса Шапиро по делу о мошенничестве

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Никулинский суд Москвы приговорил адвоката адвокатской палаты Чеченской Республики Дениса Шапиро к четырем годам и шести месяцам колонии по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде.
Как установило следствие, Шапиро обещал знакомым за 400 миллионов рублей помочь с прекращением уголовного преследования. Он был задержан более года назад во время получения части долга.
"Приговором Никулинского районного суда города Москвы от 29 декабря 2025 года Шапиро назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года шесть месяцев в колонии общего режима со штрафом в размере 900 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.
Как уточнили в суде, он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Помимо тюремного срока, Шапиро также лишен права заниматься адвокатской деятельностью после выхода на свободу на срок два года и шесть месяцев.