Суд в Томске вынес приговор двум бойцам ММА за вымогательство

Судом установлено, что с сентября 2023 года по март 2024 года подсудимые, будучи бойцами ММА, вымогали у знакомого 300 тысяч рублей под надуманным предлогом - будто бы он был обязан оказать им спонсорскую помощь. Они угрожали 47-летнему мужчине расправой и распылили ему в лицо перцовый баллончик. Из страха за свою жизнь он передал им 140 тысяч рублей, а затем обратился в правоохранительные органы, отметили в ведомстве. Подсудимые вину не признали.