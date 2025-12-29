Рейтинг@Mail.ru
Суд в Томске вынес приговор двум бойцам ММА за вымогательство - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
17:26 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/sud-2065474147.html
Суд в Томске вынес приговор двум бойцам ММА за вымогательство
Суд в Томске вынес приговор двум бойцам ММА за вымогательство - РИА Новости, 29.12.2025
Суд в Томске вынес приговор двум бойцам ММА за вымогательство
Октябрьский районный суд Томска приговорил к 4 годам 10 месяцам и 3 годам 10 месяцам колонии общего режима двух бойцов ММА за вымогательство у знакомого денег,... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T17:26:00+03:00
2025-12-29T17:26:00+03:00
единоборства
происшествия
томск
томская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f7b61d1cefe3fa0fde80cc2b44bc93ee.jpg
https://ria.ru/20250414/rzaev-2011109409.html
томск
томская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_727ec22cb3c2043c19b013a21934d24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, томск, томская область, россия
Единоборства, Происшествия, Томск, Томская область, Россия
Суд в Томске вынес приговор двум бойцам ММА за вымогательство

В Томске 2 бойца ММА получили сроки за вымогательство у знакомого 300 тыс рублей

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НОВОСИБИРСК, 29 дек – РИА Новости. Октябрьский районный суд Томска приговорил к 4 годам 10 месяцам и 3 годам 10 месяцам колонии общего режима двух бойцов ММА за вымогательство у знакомого денег, которые тот якобы должен был перечислить им в качестве спонсорской помощи, сообщает прокуратура Томской области.
Судом установлено, что с сентября 2023 года по март 2024 года подсудимые, будучи бойцами ММА, вымогали у знакомого 300 тысяч рублей под надуманным предлогом - будто бы он был обязан оказать им спонсорскую помощь. Они угрожали 47-летнему мужчине расправой и распылили ему в лицо перцовый баллончик. Из страха за свою жизнь он передал им 140 тысяч рублей, а затем обратился в правоохранительные органы, отметили в ведомстве. Подсудимые вину не признали.
«
"Суд приговорил виновных к четырем годам десяти месяцам и трем годам десяти месяцам лишения свободы с отбыванием обоими наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, с осужденных взыскан причиненный потерпевшему материальный ущерб", - говорится в сообщении.
В прокуратуре уточнили, что мужчины в возрасте 29 и 36 лет в зависимости от степени участия в преступлении признаны виновными по пунктам "в", "г" части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство).
Джавид Рзаев - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Суд вынес вердикт по делу бойца поп-ММА об избиении диджея в Саратове
14 апреля, 11:21
 
ЕдиноборстваПроисшествияТомскТомская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала