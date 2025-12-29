Суд в Томске вынес приговор двум бойцам ММА за вымогательство

НОВОСИБИРСК, 29 дек – РИА Новости. Октябрьский районный суд Томска приговорил к 4 годам 10 месяцам и 3 годам 10 месяцам колонии общего режима двух бойцов ММА за вымогательство у знакомого денег, которые тот якобы должен был перечислить им в качестве спонсорской помощи, сообщает прокуратура Томской области.
Судом установлено, что с сентября 2023 года по март 2024 года подсудимые, будучи бойцами ММА, вымогали у знакомого 300 тысяч рублей под надуманным предлогом - будто бы он был обязан оказать им спонсорскую помощь. Они угрожали 47-летнему мужчине расправой и распылили ему в лицо перцовый баллончик. Из страха за свою жизнь он передал им 140 тысяч рублей, а затем обратился в правоохранительные органы, отметили в ведомстве. Подсудимые вину не признали.
«
"Суд приговорил виновных к четырем годам десяти месяцам и трем годам десяти месяцам лишения свободы с отбыванием обоими наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, с осужденных взыскан причиненный потерпевшему материальный ущерб", - говорится в сообщении.
В прокуратуре уточнили, что мужчины в возрасте 29 и 36 лет в зависимости от степени участия в преступлении признаны виновными по пунктам "в", "г" части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство).