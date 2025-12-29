Рейтинг@Mail.ru
Защита обжаловала шестилетний приговор Удальцову - РИА Новости, 29.12.2025
16:54 29.12.2025
Защита обжаловала шестилетний приговор Удальцову
происшествия, москва, екатеринбург, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Москва, Екатеринбург, Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Защита обжаловала шестилетний приговор лидеру "Левого фронта" Сергею Удальцову по делу об оправдании терроризма, просит признать его невиновным, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Аграновский.
"Подал апелляционную жалобу на приговор Удальцову. Прошу его оправдать", - рассказал собеседник агентства.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Житель Забайкалья получил 15 лет за участие в террористической организации
25 декабря, 04:31
В декабре 2-й Западный окружной военный суд приговорил мужчину к шести годам колонии строгого режима.
Удальцову предъявлено обвинение в оправдании терроризма в сети, уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. Как заявляла сторона защиты политика, со всех адвокатов взяли подписку о неразглашении.
Политик же рассказал журналистам в суде, что его обвиняют в размещении постов "в поддержку ребят из Уфы" - участников "марксистского кружка", которых арестовали по делу о создании террористического сообщества. Политик подчеркнул, что вину не признает.
Суд в Екатеринбурге в середине декабря приговорил участников кружка к срокам от 16 до 22 лет. В зависимости от роли и степени участия они были признаны виновными по ряду статей, в том числе "приготовление к насильственному захвату власти", "прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности", "приготовление к хищению боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств", "незаконное хранение взрывных устройств", "организация террористического сообщества и участие в нем" и "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности".
Федеральная служба по финансовому мониторингу - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Пятеро боевиков ВСУ внесены в перечень террористов в России
17 декабря, 19:05
Удальцов – основатель общественного движения сторонников социализма "Левый фронт". Его неоднократно задерживали в центре Москвы за участие в несогласованных акциях и демонстрациях. Летом 2014 года он был приговорен к 4,5 годам заключения за организацию беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года, а также планирование аналогичных акций в других регионах России.
Последний раз перед уголовным делом Удальцов был задержан в декабре 2023 года за проведение несанкционированной акции на Красной площади. Арестовали его 12 января 2024 года. Вскоре Росфинмониторинг внес Удальцова в перечень террористов и экстремистов.
Рассмотрение дела Удальцова затянулось в том числе из-за уголовного дела против судьи 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений и с применением оружия. Судья в ходе дорожного конфликта с таксистом выстрелил тому в ногу из незарегистрированного травматического оружия. Дело Удальцова, которое вел Тришкин, пришлось рассматривать заново в ином судебном составе.
Бывший военный судья Альберт Тришкин, обвиняемый в стрельбе из травматического пистолета в таксиста во время дорожного конфликта, на заседании в Видновском городском суде. 26 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Отставной судья Тришкин получил два года условно
26 декабря, 11:38
 
ПроисшествияМоскваЕкатеринбургРоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
