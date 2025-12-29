Защита обжаловала шестилетний приговор Удальцову

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Защита обжаловала шестилетний приговор лидеру "Левого фронта" Сергею Удальцову по делу об оправдании терроризма, просит признать его невиновным, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Аграновский.

"Подал апелляционную жалобу на приговор Удальцову. Прошу его оправдать", - рассказал собеседник агентства.

В декабре 2-й Западный окружной военный суд приговорил мужчину к шести годам колонии строгого режима.

Удальцову предъявлено обвинение в оправдании терроризма в сети, уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. Как заявляла сторона защиты политика, со всех адвокатов взяли подписку о неразглашении.

Политик же рассказал журналистам в суде, что его обвиняют в размещении постов "в поддержку ребят из Уфы" - участников "марксистского кружка", которых арестовали по делу о создании террористического сообщества. Политик подчеркнул, что вину не признает.

Суд в Екатеринбурге в середине декабря приговорил участников кружка к срокам от 16 до 22 лет. В зависимости от роли и степени участия они были признаны виновными по ряду статей, в том числе "приготовление к насильственному захвату власти", "прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности", "приготовление к хищению боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств", "незаконное хранение взрывных устройств", "организация террористического сообщества и участие в нем" и "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности".

Удальцов – основатель общественного движения сторонников социализма "Левый фронт". Его неоднократно задерживали в центре Москвы за участие в несогласованных акциях и демонстрациях. Летом 2014 года он был приговорен к 4,5 годам заключения за организацию беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года, а также планирование аналогичных акций в других регионах России

Последний раз перед уголовным делом Удальцов был задержан в декабре 2023 года за проведение несанкционированной акции на Красной площади. Арестовали его 12 января 2024 года. Вскоре Росфинмониторинг внес Удальцова в перечень террористов и экстремистов.