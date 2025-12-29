Рейтинг@Mail.ru
Бывшего вице-губернатора Кубани приговорили к 11 годам за взятку - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:03 29.12.2025 (обновлено: 18:04 29.12.2025)
https://ria.ru/20251229/sud-2065444344.html
Бывшего вице-губернатора Кубани приговорили к 11 годам за взятку
Бывшего вице-губернатора Кубани приговорили к 11 годам за взятку - РИА Новости, 29.12.2025
Бывшего вице-губернатора Кубани приговорили к 11 годам за взятку
Суд в Краснодаре приговорил бывшего вице-губернатора Кубани Сергея Власова к 11 годам колонии за взятку, сообщила пресс-служба судов региона. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T16:03:00+03:00
2025-12-29T18:04:00+03:00
происшествия
краснодарский край
краснодар
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065479310_81:106:1108:684_1920x0_80_0_0_f02690c814860c74176471b1eaafd854.jpg
https://ria.ru/20251229/vzyatka-2065360364.html
https://ria.ru/20251222/fsb-2063830900.html
краснодарский край
краснодар
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065479310_162:0:1111:712_1920x0_80_0_0_eda1821c3d8ed798811b030af32945e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодарский край, краснодар, россия
Происшествия, Краснодарский край, Краснодар, Россия
Бывшего вице-губернатора Кубани приговорили к 11 годам за взятку

Суд на Кубани приговорил бывшего вице-губернатора Власова к 11 годам за взятку

© Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края/TelegramБывший замгубернатора Кубани Сергей Власов в зале суда
Бывший замгубернатора Кубани Сергей Власов в зале суда - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края/Telegram
Бывший замгубернатора Кубани Сергей Власов в зале суда
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 29 дек — РИА Новости. Суд в Краснодаре приговорил бывшего вице-губернатора Кубани Сергея Власова к 11 годам колонии за взятку, сообщила пресс-служба судов региона.
"Первомайским районным судом Сергей Власов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью шестой статьи 290 УК России ("Получение взятки в особо крупном размере"). Судом ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбытием <...> в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 90 миллионов рублей", — говорится в релизе.
Задержание экс-губернатора Тамбовской области. Кадры УФСБ России - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
У экс-главы Тамбовской области арестовали имущество на 130 миллионов рублей
Вчера, 12:07
По данным пресс-службы, Власов, будучи замгубернатора, курировал департамент строительства. Он узнал, что гендиректор компании НАО "РСК КК" получает незаконное денежное вознаграждение от субподрядных организаций.
Фигурант потребовал взятку в размере половины этой суммы, пообещал не принимать мер против него и обеспечить бесперебойное финансирование строительных работ. Гендиректор, в свою очередь, сообщил о предложении в правоохранительные органы.
Власова задержали 18 мая 2024 года в момент получения взятки на сумму три миллиона рублей. Он не признал вину, приговор в законную силу пока не вступил.
Задержание силовиками топ-менеджера КАВКАЗ.РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
ФСБ показала момент получения взятки директором "КАВКАЗ.РФ"
22 декабря, 13:45
 
ПроисшествияКраснодарский крайКраснодарРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала