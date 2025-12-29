https://ria.ru/20251229/sud-2065444344.html
Бывшего вице-губернатора Кубани приговорили к 11 годам за взятку
Бывшего вице-губернатора Кубани приговорили к 11 годам за взятку - РИА Новости, 29.12.2025
Бывшего вице-губернатора Кубани приговорили к 11 годам за взятку
Суд в Краснодаре приговорил бывшего вице-губернатора Кубани Сергея Власова к 11 годам колонии за взятку, сообщила пресс-служба судов региона. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T16:03:00+03:00
2025-12-29T16:03:00+03:00
2025-12-29T18:04:00+03:00
происшествия
краснодарский край
краснодар
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065479310_81:106:1108:684_1920x0_80_0_0_f02690c814860c74176471b1eaafd854.jpg
https://ria.ru/20251229/vzyatka-2065360364.html
https://ria.ru/20251222/fsb-2063830900.html
краснодарский край
краснодар
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065479310_162:0:1111:712_1920x0_80_0_0_eda1821c3d8ed798811b030af32945e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, краснодар, россия
Происшествия, Краснодарский край, Краснодар, Россия
Бывшего вице-губернатора Кубани приговорили к 11 годам за взятку
Суд на Кубани приговорил бывшего вице-губернатора Власова к 11 годам за взятку
КРАСНОДАР, 29 дек — РИА Новости.
Суд в Краснодаре приговорил бывшего вице-губернатора Кубани Сергея Власова к 11 годам колонии за взятку, сообщила
пресс-служба судов региона.
"Первомайским районным судом Сергей Власов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью шестой статьи 290 УК России ("Получение взятки в особо крупном размере"). Судом ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбытием <...> в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 90 миллионов рублей", — говорится в релизе.
По данным пресс-службы, Власов, будучи замгубернатора, курировал департамент строительства. Он узнал, что гендиректор компании НАО "РСК КК" получает незаконное денежное вознаграждение от субподрядных организаций.
Фигурант потребовал взятку в размере половины этой суммы, пообещал не принимать мер против него и обеспечить бесперебойное финансирование строительных работ. Гендиректор, в свою очередь, сообщил о предложении в правоохранительные органы.
Власова задержали 18 мая 2024 года в момент получения взятки на сумму три миллиона рублей. Он не признал вину, приговор в законную силу пока не вступил.