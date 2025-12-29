Бывшего вице-губернатора Кубани приговорили к 11 годам за взятку

КРАСНОДАР, 29 дек — РИА Новости. Суд в Краснодаре приговорил бывшего вице-губернатора Кубани Сергея Власова к 11 годам колонии за взятку, Суд в Краснодаре приговорил бывшего вице-губернатора Кубани Сергея Власова к 11 годам колонии за взятку, сообщила пресс-служба судов региона.

"Первомайским районным судом Сергей Власов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью шестой статьи 290 УК России ("Получение взятки в особо крупном размере"). Судом ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбытием <...> в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 90 миллионов рублей", — говорится в релизе.

По данным пресс-службы, Власов, будучи замгубернатора, курировал департамент строительства. Он узнал, что гендиректор компании НАО "РСК КК" получает незаконное денежное вознаграждение от субподрядных организаций.

Фигурант потребовал взятку в размере половины этой суммы, пообещал не принимать мер против него и обеспечить бесперебойное финансирование строительных работ. Гендиректор, в свою очередь, сообщил о предложении в правоохранительные органы.