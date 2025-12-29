https://ria.ru/20251229/sud-2065437199.html
Журналиста Морозова* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Журналиста Морозова* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 29.12.2025
Журналиста Морозова* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Савеловский суд Москвы оштрафовал на 40 тысяч рублей признанного иностранным агентом журналиста и политолога Александра Морозова* за неподачу отчета о своей... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T15:30:00+03:00
2025-12-29T15:30:00+03:00
2025-12-29T15:30:00+03:00
москва
россия
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_9538ede87f695ff289ef66480786d304.jpg
https://ria.ru/20251228/delo-2065075859.html
москва
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_128:0:1873:1309_1920x0_80_0_0_fb3942cea9017ac1fb63c4a1bd49abc7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, украина, вооруженные силы украины
Москва, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Журналиста Морозова* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Суд в Москве оштрафовал журналиста Морозова за нарушение закона об иноагентах