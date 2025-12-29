Журналиста Морозова* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Савеловский суд Москвы оштрафовал на 40 тысяч рублей признанного иностранным агентом журналиста и политолога Александра Морозова* за неподачу отчета о своей деятельности в уполномоченный орган, сообщили РИА Новости в суде.