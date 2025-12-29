Рейтинг@Mail.ru
Журналиста Морозова* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
15:30 29.12.2025
Журналиста Морозова* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Савеловский суд Москвы оштрафовал на 40 тысяч рублей признанного иностранным агентом журналиста и политолога Александра Морозова* за неподачу отчета о своей... РИА Новости, 29.12.2025
Журналиста Морозова* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Савеловский суд Москвы оштрафовал на 40 тысяч рублей признанного иностранным агентом журналиста и политолога Александра Морозова* за неподачу отчета о своей деятельности в уполномоченный орган, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Савеловского районного суда города Москвы от 29 декабря 2025 года Морозов Александр Олегович* признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 19.34 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 40000 рублей", - говорится в сообщении.
Как сообщали в Минюсте, Александр Морозов* негативно высказывался о спецоперации на Украине и открыто выступал в поддержку ВСУ. Также он призывал к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности России.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в РФ
От иноагента до шпиона: дело Винатье* выходит на новый уровень
28 декабря, 08:00
 
