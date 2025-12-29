Рейтинг@Mail.ru
Суд оставил без рассмотрения иск к Русских на миллион рублей - РИА Новости, 29.12.2025
15:05 29.12.2025
Суд оставил без рассмотрения иск к Русских на миллион рублей
Иск блогера Сергея Брекотина к экс-кандидату в президенты и блогеру Раде Русских на сумму более миллиона рублей за распространение порочащих сведений в соцсетях
екатеринбург
свердловская область
россия
общество
https://ria.ru/20251023/voskresenskaja-2050008640.html
https://ria.ru/20251226/sud-2064908617.html
екатеринбург
свердловская область
россия
Суд оставил без рассмотрения иск к Русских на миллион рублей

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРада Русских
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Рада Русских. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Иск блогера Сергея Брекотина к экс-кандидату в президенты и блогеру Раде Русских на сумму более миллиона рублей за распространение порочащих сведений в соцсетях оставлен без рассмотрения из-за повторной неявки истца в суд, сообщает пресс-служба Кировского районного суда Екатеринбурга.
"Суд ... оставил без рассмотрения иск блогера Сергея Брекотина к блогеру Раде Русских о защите чести, достоинства и деловой репутации из-за двойной неявки истца в судебное заседание" - говорится в сообщении.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Воскресенская подала в суд на Русских два иска
23 октября, 10:29
На предыдущем заседании 9 декабря присутствовала только представитель Рады Русских. Она попросила суд до пяти тысяч рублей снизить требования компенсации, мотивируя это судебной практикой, а также тем, что истец в своем Telegram-канале также использовал оскорбления в адрес ответчика и других лиц. Кроме того, представитель Русских попросила уменьшить сумму представительских расходов.
В ноябре объединенная пресс-служба судов Свердловской области сообщала о поступлении иска Брекотина к Русских на сумму более миллиона рублей за распространение порочащих сведений в соцсетях, также истец просил взыскать судебные расходы в размере ста тысяч рублей.
Визажист и бьюти-блогер Рада Русских в 2024 году пыталась выдвинуть кандидатуру на пост президента России как самовыдвиженец, однако не собрала необходимое количество подписей.
У канала Брекотина на RuTube более 57 тысяч подписчиков, на нем автор, по его утверждению, делится взглядом на текущие новости "с точки зрения физики процессов и здравого смысла".
Виктория Боня - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Иск Бони к невесте Лепса передали в Замоскворецкий суд
26 декабря, 15:24
 
ЕкатеринбургСвердловская областьРоссияОбщество
 
 
