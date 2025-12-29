Суд оставил без рассмотрения иск к Русских на миллион рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Иск блогера Сергея Брекотина к экс-кандидату в президенты и блогеру Раде Русских на сумму более миллиона рублей за распространение порочащих сведений в соцсетях оставлен без рассмотрения из-за повторной неявки истца в суд, Иск блогера Сергея Брекотина к экс-кандидату в президенты и блогеру Раде Русских на сумму более миллиона рублей за распространение порочащих сведений в соцсетях оставлен без рассмотрения из-за повторной неявки истца в суд, сообщает пресс-служба Кировского районного суда Екатеринбурга.

"Суд ... оставил без рассмотрения иск блогера Сергея Брекотина к блогеру Раде Русских о защите чести, достоинства и деловой репутации из-за двойной неявки истца в судебное заседание" - говорится в сообщении.

На предыдущем заседании 9 декабря присутствовала только представитель Рады Русских. Она попросила суд до пяти тысяч рублей снизить требования компенсации, мотивируя это судебной практикой, а также тем, что истец в своем Telegram-канале также использовал оскорбления в адрес ответчика и других лиц. Кроме того, представитель Русских попросила уменьшить сумму представительских расходов.

В ноябре объединенная пресс-служба судов Свердловской области сообщала о поступлении иска Брекотина к Русских на сумму более миллиона рублей за распространение порочащих сведений в соцсетях, также истец просил взыскать судебные расходы в размере ста тысяч рублей.

Визажист и бьюти-блогер Рада Русских в 2024 году пыталась выдвинуть кандидатуру на пост президента России как самовыдвиженец, однако не собрала необходимое количество подписей.