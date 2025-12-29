Краснов призвал сохранять единые подходы к правоприменению

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов на заседании Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) акцентировал внимание участников на сохранении единых подходов к правоприменению, передает корреспондент РИА Новости.

"Мы продолжаем реализацию взвешенной, последовательной и долгосрочной политики формирования кадров в целях устойчивости судебной власти, ее способности отвечать на современные вызовы и сохранять высокий уровень доверия со стороны нашего общества. Особое значение имеет преемственность в кадровых решениях. Обновление судейского корпуса должно безусловно сочетаться с сохранением профессиональных традиций и единых подходов к правоприменению", - сказал Краснов

По словам главы Верховного суда, именно такой баланс позволяет обеспечить стабильность судебной практики и ее предсказуемость.

"Я хотел бы выразить уверенность в том, что обозначенные ранее ориентиры в принятии кадровых решений будут и впредь последовательно реализовываться, способствовать укреплению авторитета судебной власти и повышению качества правосудия", - заключил Краснов.

В понедельник ВККС рекомендовала кандидатуру заместителя председателя Верховного суда РФ - председателя Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ Владимира Давыдова на должность первого заместителя председателя; судью Верховного суда РФ Олега Нефедова кандидатом на должность заместителя председателя Верховного суда РФ – председателя Дисциплинарной коллегии, а также председателя ВККС Николая Тимошина кандидатом на должность заместителя председателя Верховного суда - председателя Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ.