Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал экс-министра строительства и ЖКХ Красноярского края - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:50 29.12.2025 (обновлено: 16:32 29.12.2025)
https://ria.ru/20251229/sud-2065427754.html
Суд арестовал экс-министра строительства и ЖКХ Красноярского края
Суд арестовал экс-министра строительства и ЖКХ Красноярского края - РИА Новости, 29.12.2025
Суд арестовал экс-министра строительства и ЖКХ Красноярского края
Железнодорожный суд Красноярска арестовал на 2 месяца экс-министра строительства и ЖКХ Красноярского края Михаила Заскалько, сообщает региональный главк СК РФ. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T14:50:00+03:00
2025-12-29T16:32:00+03:00
происшествия
красноярск
красноярский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
михаил котюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065455489_0:122:2830:1714_1920x0_80_0_0_4a75c1b333743fa42221d7f4cb1bc5ca.jpg
https://ria.ru/20251229/sud-2065394270.html
https://ria.ru/20251229/frolov-2065408643.html
красноярск
красноярский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065455489_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_25ba41ef2fc9d52c697cccd0564313e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярск, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф), михаил котюков
Происшествия, Красноярск, Красноярский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Михаил Котюков
Суд арестовал экс-министра строительства и ЖКХ Красноярского края

Суд в Красноярске арестовал на 2 месяца экс-министра строительства и ЖКХ края

© РИА Новости / Игорь Наймушин | Перейти в медиабанкЭкс-министр строительства и ЖКХ Красноярского края Михаил Заскалько, подозреваемый в превышении должностных полномочий при строительстве домов для сирот, в зале суда. 29 декабря 2025
Экс-министр строительства и ЖКХ Красноярского края Михаил Заскалько, подозреваемый в превышении должностных полномочий при строительстве домов для сирот, в зале суда. 29 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Игорь Наймушин
Перейти в медиабанк
Экс-министр строительства и ЖКХ Красноярского края Михаил Заскалько, подозреваемый в превышении должностных полномочий при строительстве домов для сирот, в зале суда. 29 декабря 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОЯРСК, 29 дек – РИА Новости. Железнодорожный суд Красноярска арестовал на 2 месяца экс-министра строительства и ЖКХ Красноярского края Михаила Заскалько, сообщает региональный главк СК РФ.
"Сегодня Железнодорожным судом города Красноярска по ходатайству следствия бывшему министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, подозреваемому в превышении должностных полномочий при строительстве домов для сирот, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.
Олег Чемезов - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Суд продлил бывшей жене экс-вице-губернатора Чемезова домашний арест
Вчера, 13:07
В понедельник в СК РФ сообщили о задержании министр строительства и ЖКХ Красноярского края за превышение полномочий). По данным ведомства, в рамках государственного контракта в 2022 году в Нижнеингашском районе был возведен 20-квартирный жилой дом для детей-сирот. Однако, находясь на посту руководителя краевого государственного казённого учреждения "Управление капитального строительства", министр, зная о том, что дом признан аварийным, не предпринял необходимых мер для расторжения контракта и возврата аванса в размере более 23 миллионов рублей, выплаченного подрядной организации.
Кроме того, уточняют в СК РФ, подозреваемый отдал незаконные указания своему заместителю и директору коммерческой компании о строительстве нового дома для сирот и разработке проектно-сметной документации стоимостью около 2 миллионов рублей. Однако построенный дом не удалось ввести в эксплуатацию из-за его несоответствия проектным требованиям. В результате данных действий бюджету Красноярского края был причинён материальный ущерб на сумму около 25 миллионов рублей, что также существенно нарушило права социально незащищенной категории граждан.
В правительстве края сообщили о том, что губернатор Красноярского края Михаил Котюков уволил Михаила Заскалько с 28 декабря. Министром с 29 декабря назначен Максим Говорушкин, ранее занимавший пост первого заместителя министра строительства и ЖКХ региона.
Михаил Заскалько руководил министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края с марта 2024 года. Трудовую карьеру начал в 2000 году юристом, позже занимал должности начальника юридических отделов крупных строительных компаний Москвы и Красноярска. С 2016 по 2024 годы работал в управлении капитального строительства Красноярского края, пройдя путь от заместителя начальника отдела до руководителя учреждения.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Обвинение просит арестовать экс-полковника ФСБ Фролова, не явившегося в суд
Вчера, 14:02
 
ПроисшествияКрасноярскКрасноярский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Михаил Котюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала