В Челябинске рассмотрят ходатайство об изменении меры пресечения Чемезову
14:05 29.12.2025 (обновлено: 15:15 29.12.2025)
В Челябинске рассмотрят ходатайство об изменении меры пресечения Чемезову
В Челябинске рассмотрят ходатайство об изменении меры пресечения Чемезову
Центральный районный суд Челябинска рассмотрит ходатайство об изменении меры пресечения бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову, сообщили... РИА Новости, 29.12.2025
происшествия, челябинск, свердловская область, челябинский областной суд
Происшествия, Челябинск, Свердловская область, Челябинский областной суд
В Челябинске рассмотрят ходатайство об изменении меры пресечения Чемезову

РИА Новости: суд рассмотрит ходатайство об изменении меры пресечения Чемезову

© Фото : Свердловская область/TelegramОлег Чемезов
Олег Чемезов - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Фото : Свердловская область/Telegram
Олег Чемезов. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 дек – РИА Новости. Центральный районный суд Челябинска рассмотрит ходатайство об изменении меры пресечения бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Только что (поступило ходатайство – ред.). Рассмотрение, предварительно, 30 декабря", – сказала собеседница агентства.
"Ходатайство следователя об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест 29 декабря поступило в Центральный районный суд Челябинска. Рассмотрение ходатайства назначено на 14.00 (12.00 мск – ред.) 30 декабря", – подтвердил РИА Новости адвокат Чемезова Николай Бердников.
В Челябинском областном суде 26 декабря поясняли РИА Новости, что решение первой инстанции о продлении ареста до 15 февраля бывшему вице-губернатору Чемезову оставлено без изменения.
В начале декабря адвокат Чемезова Мария Кирилова рассказывала агентству, что в администрацию СИЗО №7 в Челябинской области было направлено ходатайство о производстве освидетельствования Чемезова для установления факта невозможности его дальнейшего содержания под стражей, так как "его здоровье ухудшается". По итогам медицинского освидетельствования, у Чемезова имеются признаки рецидива серьезного заболевания, отмечала защита. В результате чего потребуется специальное лечение, которое невозможно реализовать в условиях СИЗО, подчеркивала Кирилова.
Чемезова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой. Центральный районный суд Челябинска 13 ноября продлил ему до 15 февраля срок содержания под стражей. Как передавал корреспондент РИА Новости из зала суда, на процессе Чемезов говорил, что у него четверо маленьких детей, а так как его жена находится под домашним арестом по другому уголовному делу, то "их некому водить в школу". Ранее его перевезли из СИЗО Екатеринбурга в следственный изолятор Челябинска.
Чемезов проходит по одному делу с бизнесменом, экс-бенефициаром уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС" Алексеем Бобровым, председателем совета директоров данной корпорации Татьяной Черных и Антоном Боликовым, бывшим гендиректором АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК" – дочерняя компания АО "Облкоммунэнерго", входящая в "Корпорацию СТС"). Им вменяют хищение субсидий, выделенных областным правительством. Вины никто из них не признает.
Под домашним арестом находится гражданская супруга Чемезова, Ирина, обвиняемая в мошенничестве в особо крупном размере по двум эпизодам, ее дело начал рассматривать Верх-Исетский суд Екатеринбурга в этот понедельник. Инстанция на первом заседании продлила ей домашний арест до 17 июня.
