Суд продлил министру транспорта Челябинской области Нечаеву домашний арест

© УФСБ России по Челябинской области Задержанный министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев. Кадр видео

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Мещанский суд Москвы продлил домашний арест министру дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексею Нечаеву, который признал вину в растрате, сообщили РИА Новости в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил домашний арест Алексею Нечаеву", - сказала собеседница агентства.

Мещанский суд Москвы в феврале арестовал по делу о растрате министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева, его предшественника на посту министра Дмитрия Микулика, директора ООО "Технопарк" Александра Зырянова и предпринимателя Константина Зарипова. Еще одной фигурантке - заместителю гендиректора ООО "РСГрупп" Екатерине Краснихиной - суд избрал более мягкую меру пресечения в виде запрета определенных действий.

О задержании Нечаева 19 февраля сообщило УФСБ России по Челябинской области. Он обвиняется в присвоении или растрате, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ).

Остальным фигурантам предъявлены аналогичные обвинения.

Позже Нечаев признал вину и был переведен из СИЗО под домашний арест.

По версии следствия, при реализации госконтрактов с участием АО "Южуралмост" и ЗАО "Южуралавтобан" с 2015 по 2019 годы были похищены бюджетные средства, сумма не уточнялась. По данным СМИ, всего было похищено 2 миллиарда 966 миллионов рублей.

Зарипов и Зырянов ранее занимали руководящие посты в предприятиях АО "Южуралмост" и ЗАО "Южуралавтобан".

По данным сайта министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, Нечаев возглавил министерство 8 ноября 2019 года, до этого занимал должность начальника управления дорожного хозяйства министерства, а еще ранее - начальника отдела производственно-технического надзора областного госучреждения "Челябинскавтодор".