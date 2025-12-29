Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил министру транспорта Челябинской области Нечаеву домашний арест - РИА Новости, 29.12.2025
Суд продлил министру транспорта Челябинской области Нечаеву домашний арест
Суд продлил министру транспорта Челябинской области Нечаеву домашний арест - РИА Новости, 29.12.2025
Суд продлил министру транспорта Челябинской области Нечаеву домашний арест
Мещанский суд Москвы продлил домашний арест министру дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексею Нечаеву, который признал вину в растрате,... РИА Новости, 29.12.2025
Новости
Суд продлил министру транспорта Челябинской области Нечаеву домашний арест

Суд в Москве продлил челябинскому министру транспорта Нечаеву домашний арест

© УФСБ России по Челябинской областиЗадержанный министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев. Кадр видео
Задержанный министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© УФСБ России по Челябинской области
Задержанный министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев. Кадр видео. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Мещанский суд Москвы продлил домашний арест министру дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексею Нечаеву, который признал вину в растрате, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил домашний арест Алексею Нечаеву", - сказала собеседница агентства.
Мещанский суд Москвы в феврале арестовал по делу о растрате министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева, его предшественника на посту министра Дмитрия Микулика, директора ООО "Технопарк" Александра Зырянова и предпринимателя Константина Зарипова. Еще одной фигурантке - заместителю гендиректора ООО "РСГрупп" Екатерине Краснихиной - суд избрал более мягкую меру пресечения в виде запрета определенных действий.
О задержании Нечаева 19 февраля сообщило УФСБ России по Челябинской области. Он обвиняется в присвоении или растрате, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ).
Остальным фигурантам предъявлены аналогичные обвинения.
Позже Нечаев признал вину и был переведен из СИЗО под домашний арест.
По версии следствия, при реализации госконтрактов с участием АО "Южуралмост" и ЗАО "Южуралавтобан" с 2015 по 2019 годы были похищены бюджетные средства, сумма не уточнялась. По данным СМИ, всего было похищено 2 миллиарда 966 миллионов рублей.
Зарипов и Зырянов ранее занимали руководящие посты в предприятиях АО "Южуралмост" и ЗАО "Южуралавтобан".
По данным сайта министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, Нечаев возглавил министерство 8 ноября 2019 года, до этого занимал должность начальника управления дорожного хозяйства министерства, а еще ранее - начальника отдела производственно-технического надзора областного госучреждения "Челябинскавтодор".
В декабре 2024 года был задержан и затем арестован замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислав Харченко. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).
Заголовок открываемого материала