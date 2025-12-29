Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил бывшей жене экс-вице-губернатора Чемезова домашний арест - РИА Новости, 29.12.2025
13:07 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/sud-2065394270.html
Суд продлил бывшей жене экс-вице-губернатора Чемезова домашний арест
Суд продлил бывшей жене экс-вице-губернатора Чемезова домашний арест - РИА Новости, 29.12.2025
Суд продлил бывшей жене экс-вице-губернатора Чемезова домашний арест
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил еще на полгода домашний арест бывшей жене экс-вице-губернатора Свердловской области Ирине Чемезовой, обвиняемой РИА Новости, 29.12.2025
происшествия, екатеринбург, челябинск, свердловская область, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Екатеринбург, Челябинск, Свердловская область, Генеральная прокуратура РФ
Суд продлил бывшей жене экс-вице-губернатора Чемезова домашний арест

Суд продлил домашний арест бывшей жене экс-вице-губернатора Чемезова на полгода

© Фото : Свердловская область/TelegramОлег Чемезов
Олег Чемезов - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Фото : Свердловская область/Telegram
Олег Чемезов. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 дек – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил еще на полгода домашний арест бывшей жене экс-вице-губернатора Свердловской области Ирине Чемезовой, обвиняемой в мошенничестве, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
"Продлен домашний арест по 17 июня", – сказала собеседница агентства.
В понедельник Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приступил к слушанию по существу дела Чемезовой. Суд 18 сентября отправил Чемезову под домашний арест по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, судя по картотеке ее дела, ей вменяют два эпизода преступления. Свою вину она не признает.
Ее экс-супруг Олег Чемезов 30 сентября был арестован по другому делу о мошенничестве, так же в особо крупном размере. Чемезова была привлечена по иску Генпрокуратуры РФ о конфискации уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС" в качестве третьего лица, а Чемезов – в качестве ответчика, 10 октября данный иск был полностью удовлетворен.
Центральный районный суд Челябинска продлил Олегу Чемезову до 15 февраля срок содержания под стражей. В СИЗО Челябинска его перевезли из Екатеринбурга. Как передавал корреспондент РИА Новости из зала заседания по продлению ему меры пресечения, бывший замгубернатора говорил, что у него четверо маленьких детей, а так как его жена находится под домашним арестом, то "их некому водить в школу".
ПроисшествияЕкатеринбургЧелябинскСвердловская областьГенеральная прокуратура РФ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
