https://ria.ru/20251229/sud-2065387708.html
ВККС рекомендовала присвоить главе Мосгорсуда звание заслуженного юриста
ВККС рекомендовала присвоить главе Мосгорсуда звание заслуженного юриста - РИА Новости, 29.12.2025
ВККС рекомендовала присвоить главе Мосгорсуда звание заслуженного юриста
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) Российской Федерации представила председателя Московского городского суда Михаила Птицына к присвоению почетного... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T12:47:00+03:00
2025-12-29T12:47:00+03:00
2025-12-29T12:47:00+03:00
россия
михаил птицын (мосгорсуд)
московский городской суд
верховный суд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576081033_0:182:2593:1642_1920x0_80_0_0_f5eadc7c4a6de57619a7a2ff0677b422.jpg
https://ria.ru/20251224/krasnov-2064232902.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576081033_77:0:2516:1829_1920x0_80_0_0_12ac92edd19df1b88908d095077bf4ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил птицын (мосгорсуд), московский городской суд, верховный суд рф
Россия, Михаил Птицын (Мосгорсуд), Московский городской суд, Верховный суд РФ
ВККС рекомендовала присвоить главе Мосгорсуда звание заслуженного юриста
ВККС рекомендовала присвоить главе Мосгорсуда Птицыну звание заслуженного юриста