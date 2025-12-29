Рейтинг@Mail.ru
ВККС рекомендовала присвоить главе Мосгорсуда звание заслуженного юриста - РИА Новости, 29.12.2025
12:47 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/sud-2065387708.html
ВККС рекомендовала присвоить главе Мосгорсуда звание заслуженного юриста
ВККС рекомендовала присвоить главе Мосгорсуда звание заслуженного юриста - РИА Новости, 29.12.2025
ВККС рекомендовала присвоить главе Мосгорсуда звание заслуженного юриста
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) Российской Федерации представила председателя Московского городского суда Михаила Птицына к присвоению почетного... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T12:47:00+03:00
2025-12-29T12:47:00+03:00
россия
михаил птицын (мосгорсуд)
московский городской суд
верховный суд рф
россия, михаил птицын (мосгорсуд), московский городской суд, верховный суд рф
Россия, Михаил Птицын (Мосгорсуд), Московский городской суд, Верховный суд РФ
ВККС рекомендовала присвоить главе Мосгорсуда звание заслуженного юриста

ВККС рекомендовала присвоить главе Мосгорсуда Птицыну звание заслуженного юриста

© Фото : сайт Южного окружного военного судаМихаил Птицын
Михаил Птицын - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Фото : сайт Южного окружного военного суда
Михаил Птицын. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) Российской Федерации представила председателя Московского городского суда Михаила Птицына к присвоению почетного звания заслуженного юриста РФ, передает корреспондент РИА Новости.
"Представить Птицына Михаила Юрьевича к присвоению почетного звания заслуженного юриста России. Решение принято единогласно", - сказал председатель ВККС Николай Тимошин.
Птицын имеет первый квалификационный класс судьи, имеет госнаграды, а также ведомственные и региональные.
Председателем Московского городского суда Птицына назначили в 2020 году.
Россия Михаил Птицын (Мосгорсуд) Московский городской суд Верховный суд РФ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
