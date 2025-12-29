ВККС рекомендовала Тимошина на должность зампреда Верховного суда

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей РФ рекомендовала председателя коллегии Николая Тимошина кандидатом на должность заместителя председателя Верховного суда - председателя Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ, передает корреспондент РИА Новости.

"Рекомендовать Тимошина Николая Викторовича кандидатом на должность заместителя председателя Верховного суда - председателя Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Российской Федерации", - огласил решение заместитель главы ВККС.

С августа 2014 года - председатель первого судебного состава Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ. С декабря 2014 года является членом Президиума Верховного суда.