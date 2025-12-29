Рейтинг@Mail.ru
ВККС рекомендовала Тимошина на должность зампреда Верховного суда
12:41 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/sud-2065385653.html
ВККС рекомендовала Тимошина на должность зампреда Верховного суда
ВККС рекомендовала Тимошина на должность зампреда Верховного суда - РИА Новости, 29.12.2025
ВККС рекомендовала Тимошина на должность зампреда Верховного суда
Высшая квалификационная коллегия судей РФ рекомендовала председателя коллегии Николая Тимошина кандидатом на должность заместителя председателя Верховного суда... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T12:41:00+03:00
2025-12-29T12:41:00+03:00
политика
россия
игорь краснов
верховный суд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057220043_43:368:3029:2048_1920x0_80_0_0_3cf23266e9dfca953c4e2b73ab97594d.jpg
https://ria.ru/20251229/davydov-2065353619.html
https://ria.ru/20251224/krasnov-2064232902.html
россия
политика, россия, игорь краснов, верховный суд рф
Политика, Россия, Игорь Краснов, Верховный суд РФ
ВККС рекомендовала Тимошина на должность зампреда Верховного суда

ВККС рекомендовала кандидатуру Тимошина на должность зампреда Верховного суда

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗаседание Высшей квалификационной коллегии судей РФ
Заседание Высшей квалификационной коллегии судей РФ - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Заседание Высшей квалификационной коллегии судей РФ. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей РФ рекомендовала председателя коллегии Николая Тимошина кандидатом на должность заместителя председателя Верховного суда - председателя Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ, передает корреспондент РИА Новости.
"Рекомендовать Тимошина Николая Викторовича кандидатом на должность заместителя председателя Верховного суда - председателя Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Российской Федерации", - огласил решение заместитель главы ВККС.
Тимошин с 2004 года работает судьей Верховного суда РФ. С октября 2007 года стал председателем судебного состава первой инстанции Судебной коллегии по уголовным делам высшей инстанции.
С августа 2014 года - председатель первого судебного состава Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ. С декабря 2014 года является членом Президиума Верховного суда.
Главой ВККС Тимошина избрали в 2012 году.
В заседании Высшей квалификационной коллегии судей РФ по видеосвязи участвовал председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов.
ПолитикаРоссияИгорь КрасновВерховный суд РФ
 
 
Заголовок открываемого материала