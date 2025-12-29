https://ria.ru/20251229/sud-2065385653.html
ВККС рекомендовала Тимошина на должность зампреда Верховного суда
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей РФ рекомендовала председателя коллегии Николая Тимошина кандидатом на должность заместителя председателя Верховного суда - председателя Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ, передает корреспондент РИА Новости.
"Рекомендовать Тимошина Николая Викторовича кандидатом на должность заместителя председателя Верховного суда - председателя Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Российской Федерации", - огласил решение заместитель главы ВККС.
Тимошин с 2004 года работает судьей Верховного суда РФ
. С октября 2007 года стал председателем судебного состава первой инстанции Судебной коллегии по уголовным делам высшей инстанции.
С августа 2014 года - председатель первого судебного состава Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ. С декабря 2014 года является членом Президиума Верховного суда.
Главой ВККС Тимошина избрали в 2012 году.
В заседании Высшей квалификационной коллегии судей РФ по видеосвязи участвовал председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов
