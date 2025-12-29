Рейтинг@Mail.ru
Украинца осудили за попытку взорвать главу предприятия в Запорожье
12:30 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/sud-2065377765.html
Украинца осудили за попытку взорвать главу предприятия в Запорожье
Украинца осудили за попытку взорвать главу предприятия в Запорожье - РИА Новости, 29.12.2025
Украинца осудили за попытку взорвать главу предприятия в Запорожье
Южный окружной военный суд приговорил к 27 годам лишения свободы гражданина Украины Артема Малышева, пытавшегося взорвать главу управления дорожного предприятия РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T12:30:00+03:00
2025-12-29T12:30:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_0:373:2977:2048_1920x0_80_0_0_1aa6466e129adf64479df2477053c120.jpg
https://ria.ru/20251228/sud-2065207811.html
Происшествия, Украина, Запорожская область
Украинца осудили за попытку взорвать главу предприятия в Запорожье

РИА Новости: украинец получил 27 лет за попытку теракта в Запорожской области

Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 дек - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 27 годам лишения свободы гражданина Украины Артема Малышева, пытавшегося взорвать главу управления дорожного предприятия в Запорожской области, сообщил журналистам представитель суда.
По его словам, было установлено, что в 2022 году Малышев согласился на предложение сотрудника украинской разведки вступить в террористическое сообщество. Позже его организаторы решили взорвать начальника дорожно-эксплуатационного управления "Управление автомобильными дорогами Запорожской области".
Для этого Малышев получил взрывные устройства и инструкцию по приведению СВУ в рабочее состояние. Проведя наблюдение за автомобилем потерпевшего, 13 июня 2023 года Малышев перевез СВУ во двор его дома и прикрепил под днище автомобиля с водительской стороны для подрыва в момент запуска двигателя, рассказал представитель суда.
Потерпевший обнаружил установленное под его автомобилем СВУ и сообщил об этом в правоохранительные органы, 5 июля 2023 года Малышева задержали.
"В соответствии с приговором суда, подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 27 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме со штрафом в размере 700 тысяч рублей", - сказал представитель суда.
Приговор в законную силу еще не вступил.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Трех жителей Свердловской области обвинили в подготовке теракта
28 декабря, 18:01
 
ПроисшествияУкраинаЗапорожская область
 
 
