Екатеринбургского депутата Чачина признали невиновным в картельном сговоре - 29.12.2025
12:30 29.12.2025
Екатеринбургского депутата Чачина признали невиновным в картельном сговоре
Екатеринбургского депутата Чачина признали невиновным в картельном сговоре - РИА Новости, 29.12.2025
Екатеринбургского депутата Чачина признали невиновным в картельном сговоре
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал невиновным в картельном сговоре бизнесмена и депутата гордумы Виталия Чачина, сообщает объединенная... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T12:30:00+03:00
2025-12-29T12:30:00+03:00
происшествия
екатеринбург
свердловская область
россия
екатеринбургская городская дума
происшествия, екатеринбург, свердловская область, россия, екатеринбургская городская дума
Происшествия, Екатеринбург, Свердловская область, Россия, Екатеринбургская городская дума
Суд. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал невиновным в картельном сговоре бизнесмена и депутата гордумы Виталия Чачина, сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области.
По информации пресс-службы, суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении Чачина, которого обвиняли в организации картельного сговора с использованием служебного положения (пункт "а" части 2 статьи 178 УК РФ). Обвинение полагало, что он, являясь управляющим компании "Сити Билдинг", в 2018 году договорившись с конкурентом, незаконно выиграл шесть тендеров на сумму около 286,1 миллиона рублей.
"На основе представленной совокупности доказательств суд пришел к выводу о невиновности Виталия Чачина в инкриминируемом преступлении. Подсудимый оправдан в связи с отсутствием состава преступления. За оправданным признано право на реабилитацию за незаконное уголовное преследование", - говорится в сообщении.
Согласно данным Арбитражного суда Курганской области, в отношении Чачина также возбуждено уголовное дело за пособничество в превышении полномочий. Следствие полагает, что Чачин "в целях экономии денежных средств ООО "Сити Билдинг" установил в рамках муниципального контракта не соответствующее контракту оборудование", а экс-замглавы Шадринска Елена Мезенцева незаконно перечислила на счёт фирмы более 28 миллионов рублей.
Бизнесмен Виталий Чачин - депутат гордумы Екатеринбурга седьмого и восьмого созывов. Согласно данным официального сайта думы, в седьмом созыве он занимал пост председателя постоянной комиссии Екатеринбургской городской Думы по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.
