Екатеринбургского депутата Чачина признали невиновным в картельном сговоре

"На основе представленной совокупности доказательств суд пришел к выводу о невиновности Виталия Чачина в инкриминируемом преступлении. Подсудимый оправдан в связи с отсутствием состава преступления. За оправданным признано право на реабилитацию за незаконное уголовное преследование", - говорится в сообщении.