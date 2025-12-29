https://ria.ru/20251229/sud-2065363096.html
ВККС рекомендовала судью Нефедова на должность зампреда Верховного суда
ВККС рекомендовала судью Нефедова на должность зампреда Верховного суда - РИА Новости, 29.12.2025
ВККС рекомендовала судью Нефедова на должность зампреда Верховного суда
Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации рекомендовала судью Верховного суда РФ Олега Нефедова кандидатом на должность заместителя... РИА Новости, 29.12.2025
ВККС рекомендовала судью Нефедова на должность зампреда Верховного суда
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации рекомендовала судью Верховного суда РФ Олега Нефедова кандидатом на должность заместителя председателя Верховного суда РФ – председателя Дисциплинарной коллегии, передает корреспондент РИА Новости.
"Рекомендовать Нефедова Олега Николаевича кандидатом на должность заместителя председателя Верховного Суда Российской Федерации – председателя Дисциплинарной коллегии Верховного Суда Российской Федерации", - огласил решение председатель коллегии Николай Тимошин.
Нефедов работает судьей Верховного суда РФ
с ноября 2017 года. С августа 2023 года он является председателем судебного состава первой инстанции Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ.
Нефедов в ноябре 2023 года вынес решение о признании экстремистской организацией международное общественное движение ЛГБТ*, удовлетворив иск Минюста РФ.
* признано экстремистской организацией и запрещено в РФ