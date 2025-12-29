Рейтинг@Mail.ru
ВККС рекомендовала судью Нефедова на должность зампреда Верховного суда - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:14 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/sud-2065363096.html
ВККС рекомендовала судью Нефедова на должность зампреда Верховного суда
ВККС рекомендовала судью Нефедова на должность зампреда Верховного суда - РИА Новости, 29.12.2025
ВККС рекомендовала судью Нефедова на должность зампреда Верховного суда
Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации рекомендовала судью Верховного суда РФ Олега Нефедова кандидатом на должность заместителя... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T12:14:00+03:00
2025-12-29T12:14:00+03:00
политика
россия
верховный суд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057220043_43:368:3029:2048_1920x0_80_0_0_3cf23266e9dfca953c4e2b73ab97594d.jpg
https://ria.ru/20251229/davydov-2065353619.html
https://ria.ru/20251224/krasnov-2064232902.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057220043_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_366cc048568f31834c8e03af6186137d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, верховный суд рф
Политика, Россия, Верховный суд РФ
ВККС рекомендовала судью Нефедова на должность зампреда Верховного суда

ВККС рекомендовала кандидатуру Нефедова на должность зампреда Верховного суда

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗаседание Высшей квалификационной коллегии судей РФ
Заседание Высшей квалификационной коллегии судей РФ - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Заседание Высшей квалификационной коллегии судей РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации рекомендовала судью Верховного суда РФ Олега Нефедова кандидатом на должность заместителя председателя Верховного суда РФ – председателя Дисциплинарной коллегии, передает корреспондент РИА Новости.
"Рекомендовать Нефедова Олега Николаевича кандидатом на должность заместителя председателя Верховного Суда Российской Федерации – председателя Дисциплинарной коллегии Верховного Суда Российской Федерации", - огласил решение председатель коллегии Николай Тимошин.
Глава уголовной коллегии ВС Владимир Давыдов - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
ВККС рекомендовала кандидатуру на пост первого зампреда Верховного суда
Вчера, 11:48
Нефедов работает судьей Верховного суда РФ с ноября 2017 года. С августа 2023 года он является председателем судебного состава первой инстанции Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ.
Нефедов в ноябре 2023 года вынес решение о признании экстремистской организацией международное общественное движение ЛГБТ*, удовлетворив иск Минюста РФ.
* признано экстремистской организацией и запрещено в РФ
Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
В Госдуме оценили работу главы Верховного суда Краснова
24 декабря, 07:07
 
ПолитикаРоссияВерховный суд РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала