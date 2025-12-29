https://ria.ru/20251229/sud-2065269495.html
Суд утвердил приговор жителю Крыма за подготовку взрыва военного вертолета
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Апелляционный военный суд признал законным приговор в 17 лет колонии жителю Крыма Сергею Кучеренко за подготовку подрыва вертолета Ка-27 на военном аэродроме по заданию Украины, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Судебный акт оставлен без изменения", - следует из данных.
Кучеренко обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 275 УК РФ
(госизмена) частью 1 статьи 30, части 1 статьи 205 УК РФ (подготовка к теракту) и частью 1 статьи 30, части 1 статьи 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ).
Как сообщал в Telegram-канале Южный окружной военный суд, в 2022 году сотрудники главного управления разведки минобороны Украины
вышли на Кучеренко и привлекли его к сотрудничеству. В апреле 2023 года Кучеренко получил задание забрать из тайника в Севастополе
взрывчатое вещество, изготовить взрывное устройство, а затем взорвать военный вертолет Ка
-27 на аэродроме отдельного смешанного авиационного полка Черноморского флота.
В конце апреля Кучеренко прибыл к месту дислокации военного аэродрома и изучил обстановку. Позже он приобрел, как он полагал, взрывчатое вещество, а фактически – муляжи. Кучеренко задержали сотрудники УФСБ России по Крыму
и Севастополю.
Южный окружной военный суд назначил Кучеренко наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет в исправительной колонии строго режима, с отбыванием первых 5 лет в тюрьме.