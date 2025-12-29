Суд утвердил приговор жителю Крыма за подготовку взрыва военного вертолета

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Апелляционный военный суд признал законным приговор в 17 лет колонии жителю Крыма Сергею Кучеренко за подготовку подрыва вертолета Ка-27 на военном аэродроме по заданию Украины, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

Южный окружной военный суд назначил Кучеренко наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет в исправительной колонии строго режима, с отбыванием первых 5 лет в тюрьме.