РЭЦ перешел к стимулирующей модели транспортной субсидии - РИА Новости, 29.12.2025
11:06 29.12.2025
РЭЦ перешел к стимулирующей модели транспортной субсидии
РЭЦ перешел к стимулирующей модели транспортной субсидии
Экономика
РЭЦ перешел к стимулирующей модели транспортной субсидии

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) перешел с компенсационной на стимулирующую модель предоставления транспортной субсидии - в ее рамках получатели определяются на основе конкурсного отбора, рассказала директор РЭЦ Вероника Никишина в интервью телеканалу "Россия 24".
"РЭЦ перешел с компенсационной на стимулирующую модель предоставления транспортной субсидии. Это наиболее востребованная мера господдержки. Цель стимулирующей модели - не просто возместить прошлые расходы, а целенаправленно финансировать будущее расширение экспортной географии и объемов. В рамках данной системы получатели определяются на основе конкурсного отбора, где важным критерием является бюджетная эффективность – плановый прирост экспортной выручки на каждый вложенный рубль средств субсидии", - отметила она.
Приоритет получают компании, чьи бизнес-планы обещают наибольший прирост выручки. Таким образом, субсидия превратится из инструмента поддержки текущей деятельности в инвестицию в будущие экспортные успехи в условиях масштабной переориентации товарных потоков. В 2025 году поддержано более 140 уникальных экспортеров на сумму порядка 5,3 миллиарда рублей. Объем поддержанного экспорта превысил 160 миллиардов рублей, уточнила Никишина, подводя итоги года.
Также для развития новых логистических маршрутов в 2025 году была запущена отдельная мера по компенсации части расходов на перевозки по приоритетным международным транспортным коридорам (МТК). Данная мера поддержки направлена на стимулирование экспортеров к активному использованию формирующихся маршрутов и их "раскатки".
Механизм реализации предполагает предоставление экспортерам льготного тарифа со стороны логистических операторов. В отличие от транспортной субсидии, эта мера носит инфраструктурно-ориентированный характер.
Ее задача – не просто компенсировать логистические издержки, а целенаправленно наполнять новые коридоры грузопотоками, повышая их рентабельность и устойчивость. Это приоритетные страны, в основном Латинская Америка и Африка, уточнила глава РЭЦ.
В 2025 году компенсация расходов на перевозки по МТК прошла пилотную апробацию. Учитывая полученные выводы, в том числе от экспортеров, и в рамках совместной работы с профильными федеральными ведомствами, модель поддержки была скорректирована и оптимизирована. В 2026 году бюджет уже доработанной меры составит 1 миллиард рублей.
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
