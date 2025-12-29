Рейтинг@Mail.ru
Минпромторг и РЭЦ проведут конкурс на получение транспортной субсидии - РИА Новости, 29.12.2025
16:25 29.12.2025
Минпромторг и РЭЦ проведут конкурс на получение транспортной субсидии
экономика
экономика
Экономика
Минпромторг и РЭЦ проведут конкурс на получение транспортной субсидии

Победители конкурса Минпромторга и РЭЦ смогут получить транспортные субсидии

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Победившие в конкурсном отборе Минпромторга и РЭЦ химические предприятия смогут претендовать на получение транспортной субсидии в 2026 году, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).
"В 2026 году в целях поддержки химической промышленности и стимулирования несырьевого неэнергетического экспорта Минпромторг России совместно с РЭЦ планирует проведение конкурсного отбора на предоставление транспортной субсидии. Мера поддержки позволит компенсировать часть затрат российских производителей на логистику при поставках промышленной продукции на зарубежные рынки и будет реализовываться в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности", - сказано в сообщении.
Претендовать на получение поддержки, помимо других отраслей промышленности, смогут организации, продукция которых включена в перечень химической продукции по кодам ТН ВЭД ЕАЭС.
В рамках механизма компенсируются транспортные затраты по поставкам промышленной продукции. При этом предельный размер поддержки не может превышать 11% стоимости поставленной продукции за отчётный период, а общий объём субсидии, предоставляемой одной организации, ограничен суммой 200 млн рублей. В целях повышения эффективности использования бюджетных средств и выполнения задач по ежегодному наращиванию несырьевого неэнергетического экспорта предусмотрено требование по обязательному приросту экспортных поставок по сравнению с предыдущим периодом.
"Химическая промышленность демонстрирует устойчивое развитие, однако для дальнейшего роста и расширения экспортного присутствия необходимы дополнительные инструменты поддержки. Наша совместная работа с Российским экспортным центром по предоставлению транспортных субсидий станет значимым подспорьем для большинства химических компаний и позволит наращивать поставки конкурентоспособной российской продукции на новые рынки", - отметил заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Михаил Юрин.
"Программа ориентирована на поддержку российских организаций промышленности гражданского назначения и предусматривает компенсацию до 60% фактически понесённых затрат на транспортировку продукции до конечного иностранного покупателя. Поддержка будет предоставляться организациям, включённым в реестр получателей субсидии по итогам конкурсного отбора и заключившим соглашение о предоставлении субсидии", - прокомментировал вице-президент Российского экспортного центра Алексей Солодов.
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
