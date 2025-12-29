Минпромторг и РЭЦ проведут конкурс на получение транспортной субсидии

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Победившие в конкурсном отборе Минпромторга и РЭЦ химические предприятия смогут претендовать на получение транспортной субсидии в 2026 году, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).

"В 2026 году в целях поддержки химической промышленности и стимулирования несырьевого неэнергетического экспорта Минпромторг России совместно с РЭЦ планирует проведение конкурсного отбора на предоставление транспортной субсидии. Мера поддержки позволит компенсировать часть затрат российских производителей на логистику при поставках промышленной продукции на зарубежные рынки и будет реализовываться в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности", - сказано в сообщении.

Претендовать на получение поддержки, помимо других отраслей промышленности, смогут организации, продукция которых включена в перечень химической продукции по кодам ТН ВЭД ЕАЭС.

В рамках механизма компенсируются транспортные затраты по поставкам промышленной продукции. При этом предельный размер поддержки не может превышать 11% стоимости поставленной продукции за отчётный период, а общий объём субсидии, предоставляемой одной организации, ограничен суммой 200 млн рублей. В целях повышения эффективности использования бюджетных средств и выполнения задач по ежегодному наращиванию несырьевого неэнергетического экспорта предусмотрено требование по обязательному приросту экспортных поставок по сравнению с предыдущим периодом.

"Химическая промышленность демонстрирует устойчивое развитие, однако для дальнейшего роста и расширения экспортного присутствия необходимы дополнительные инструменты поддержки. Наша совместная работа с Российским экспортным центром по предоставлению транспортных субсидий станет значимым подспорьем для большинства химических компаний и позволит наращивать поставки конкурентоспособной российской продукции на новые рынки", - отметил заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Михаил Юрин.